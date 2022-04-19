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В Мариуполе завод Азовсталь разбомблен и уничтожен - Азов

19 апреля 2022, 19:35

На завод сбрасываются "сверхмощные бомбы".

Мариуполь, война
Мариуполь / Reuters

Мариупольский завод Азовсталь "разбомблен и уничтожен практически полностью".

Об этом в комментарии Радио Свобода заявил заместитель командира полка Азов Святослав "Калина" Паламар.

По его словам, на завод сбрасываются "сверхмощные бомбы", а под завалами находится "очень много людей".

"Мы будем воевать, мы будем использовать каждый патрон, который у нас остался, но мы призываем родину спасти гражданских, раненых и забрать тела", – отметил Пономарь.

В то же время командир полка Азов Денис Прокопенко обратился к мировым лидерам с призывом срочно организовать "зеленый" коридор для эвакуации гражданских, раненых и тел убитых в Мариуполе.

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Битва за Мариуполь

С 3 марта Мариуполь блокируют российские оккупанты. Город подвергся одним из самых жестоких нападений за всю войну в Украине. Ежедневно Мариуполь переживает артиллерийские обстрелы и авианалеты.

Местные жители живут в подвалах на грани жизни и смерти. Все больше людей погибают от голода. Оккупанты не пускают в Мариуполь гуманитарную помощь, обстреливают мирных жителей, бросают бомбы на гражданские здания, где прячутся дети.

6 апреля в горсовете сообщили, что в Мариуполе заработали российские мобильные крематории. После широкой международной огласки геноцида в Буче, высшее руководство России приказало уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что военным путем деблокировать Мариуполь невозможно. Такая попытка обернулась бы огромными потерями для украинской армии. По его словам, "снимать осаду с Мариуполя или облегчать ее можно косвенным путем". Украинские военные делают все, что в их силах.

Вечером, 12 апреля, на Мариуполь оккупанты сбросили химическое оружие. Как рассказал лидер Азова Андрей Билецкий, применение опаснейшего оружия было на Азовстале. По его словам, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Всего пострадавших трое.

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