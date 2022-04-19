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Оккупанты решили "сравнять с землей" Азовсталь в Мариуполе: опубликован аудиоперехват

19 апреля 2022, 15:24

Российские военные ждут "трехтонные сюрпризы с неба", чтобы уничтожать завод.

Мариуполь, война
/ Фото Reuters

Российские оккупанты ставят перед собой цель полностью уничтожить металлургический комбинат Азовсталь в осажденном Мариуполе Донецкой области, где под защитой украинских бойцов укрываются сотни мирных жителей с детьми.

Ростовский командир в разговоре с женой рассказывает о ситуации в Мариуполе, находясь в 4 километрах от завода Азовсталь. Перехват его разговора публикует Служба безопасности Украины.

Оккупант РФ говорит, что российские военные ждут "трехтонные сюрпризы с неба", чтобы уничтожать завод.

"Ждем здесь "сюрпризы" от России... Трехтонные с неба... Там будет песец просто. Сказали, сравнять все с землей... Так а шо... Бьют их, бьют, выбивают, а они людей теряют... [Местные] все уехали, кто захотел. Остались одни патриоты и очень умные. Приезжал подполковник. Сказали, фронтовые самолеты будут прилетать. Ну, они же этот, завод бьют авиударами. Завод, сталь. Лисичанск там стирают с лица земли третий день. Ну оно надоело, блин, сколько можно. Х**и толку, все равно все будет разрушено, разбито, ничего целого не останется в любом случае. Здесь километра 4, видимо, от завода, от Северодонецка не знаю сколько", - говорит он.

Оккупант также поделился с любимой, что подполковник предупредил военных, что взрывная волна будет настолько мощной, что "услышите и почувствуете".

Битва за Мариуполь

С 3 марта Мариуполь блокируют российские оккупанты. Город подвергся одним из самых жестоких нападений за всю войну в Украине. Ежедневно Мариуполь переживает артиллерийские обстрелы и авианалеты.

Местные жители живут в подвалах на грани жизни и смерти. Все больше людей погибают от голода. Оккупанты не пускают в Мариуполь гуманитарную помощь, обстреливают мирных жителей, бросают бомбы на гражданские здания, где прячутся дети.

6 апреля в горсовете сообщили, что в Мариуполе заработали российские мобильные крематории. После широкой международной огласки геноцида в Буче, высшее руководство России приказало уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что военным путем деблокировать Мариуполь невозможно. Такая попытка обернулась бы огромными потерями для украинской армии. По его словам, "снимать осаду с Мариуполя или облегчать ее можно косвенным путем". Украинские военные делают все, что в их силах.

Вечером, 12 апреля, на Мариуполь оккупанты сбросили химическое оружие. Как рассказал лидер Азова Андрей Билецкий, применение опаснейшего оружия было на Азовстале. По его словам, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Всего пострадавших трое.

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