Россияне сожгли из "Солнцепека" свои же позиции на Запорожском направлении – бойцы ВСУ поблагодарили

Россияне сожгли из системы "Солнцепек" свои же позиции на Запорожском направлении/ Reuters, Facebook Sergey Bratchuk

Российские захватчики в воскресенье, 8 мая, обстреляли из огнеметной системы "Солнцепек" свои же позиции, уничтожив "дружным огнем" своих товарищей по оружию.

Об этом сообщили в 97-м пехотном батальоне 60-й отдельной пехотной бригады в Facebook, поблагодарив оккупантов за такую помощь.

"Руководство 97 Пехотного батальона выражает свое удовлетворение действиями российских оккупантов, которые сегодня, 8 мая 2022 года, используя на Запорожском направлении тяжелую вогнеметну систему "Солнцепек", применили ее против своих позиций и фактически выжгли рашистських оккупантов с украинской земли", – говорится в сообщении.

Украинские бойцы положительно восприняли такую "инициативу". Они пошутили о традиции готовить шашлыки на майские праздники. Однако при этом защитники Украины призвали россиян заниматься самоуничтожением на территории России, а не на украинских территориях. Ведь в Украине им совсем не рады.

"А наш 97-й Пехотный батальон продолжает уничтожать оккупантов на украинской земле, держа оборону и выполняя приказы руководства. Слава Украине", – добавили защитники Украины.

В комментариях к публикации пользователи начали шутить, что за такие инициативы российским оккупантам можно и грамоту с благодарностью даты.

"Солнцепек" – что за техника и где РФ ее применяла

"Сонцепек" – это российская тяжелая вогнеметна система залпового огня калибра 220-мм на базе танка Т-72. Из нее ведут огонь зажигательными или термобаричними боеприпасами. Такие усовершенствованные системы ТОСов (на русском "тяжелая огнеметная система" – ред.) были приняты на вооружение в российской армии в 2001 году.

Поскольку в такой технике имеется лазерный дальномер, расстояния до цели определяются с точностью до 10 метров. Экипаж стреляет из такой установки не выходя из машины, с помощью прицела и внешних систем.

Тяжелые огнеметные системы "Буратино" применялись в Афганистане, Чечне, Ираке и на Донбассе в Украине, а усовершенствованные ТОСи, которые получили название "Солнцепек", были замечены в Сирии.

Ранее в Генштабе сообщали, что на Слобожанском направлении противник концентрирует резервы на территории Белгородской области для ведения боевых действий вблизи государственной границы Украины. Также оккупанты пытаются активизировать боевые действия в районах населенных пунктов Северодонецк и Лисичанск.

Напомним, страна-агрессор Россия стягивает зенитно-ракетные силы своей армии на север оккупированного Крыма. Увеличение количества тяжелой техники заметили в селе Филатовка, что неподалеку от Херсонской области.

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