УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

РФ перебрасывает резервы и готовит штурм: в Генштабе назвали опасное направление

8 мая 2022, 18:58

На Слобожанском направлении противник концентрирует резервы на территории Белгородской области.

война в Украине, российская техника техника оккупантов
Оккупанты готовят наступление / Reuters

На Слобожанском направлении противник концентрирует резервы на территории Белгородской области для ведения боевых действий вблизи государственной границы Украины.

Подтверждено развертывание в указанных районах отдельных подразделений из состава 1-й танковой армии Западного военного округа, говорится в сводке Генштаба.

На Харьковском направлении оккупанты активных наступательных действий не проводили. Основные усилия сосредоточили на недопущении продвижения наших войск. Усилили группировку за счет перемещения из района восстановления боеспособности подразделений из состава Западного военного округа.

На Слобожанском направлении противник концентрирует резервы на территории Белгородской области для ведения боевых действий вблизи государственной границы Украины. Доказано развертывание в указанных районах отдельных подразделений из состава 1-й танковой армии Западного военного округа.

На Изюмском направлении противник осуществлял перегруппировку собственных подразделений, пополнял запасы с целью наращивания наступательных способностей и проводил воздушную разведку с применением БПЛА Орлан-10 с целью уточнения позиций наших войск.

На Донецком и Таврическом направлениях противник ведет боевые деяния в целях сковывания действий подразделений Сил обороны.

В течение последних суток противник активизировал ведение боевых действий. Пытается осуществить выход к административным границам Луганской и Донецкой областей. Проводил перегруппировку, восполнение потерь, наращивал системы противовоздушной обороны и материально-технического обеспечения, предположительно с целью активизации боевых действий в районах населенных пунктов Северодонецк и Лисичанск.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

Читайте еще:

viber
Генштаб ВСУ война России и Украины
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня 6 мая 2022: Близнецам – недруги, Львам – старые долги, Водолеям – важная встречаГороскоп на сегодня 6 мая 2022: Близнецам – недруги, Львам – старые долги, Водолеям – важная встреча Променяла Украину на трусы: Наташа Королева засветилась на концерте в объятиях рашиста-ТарзанаПроменяла Украину на трусы: Наташа Королева засветилась на концерте в объятиях рашиста-Тарзана Приметы на 6 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 6 мая: что нельзя делать и как не попасть в беду Война разгорается: астролог предупредил об опасности Украину в ближайшие дниВойна разгорается: астролог предупредил об опасности Украину в ближайшие дни "Каждый полетел в свою стратосферу": Ефросинина рассказала о сильных разногласиях с мужем"Каждый полетел в свою стратосферу": Ефросинина рассказала о сильных разногласиях с мужем
Поддержите Главред

Последние новости

19:12

Лунный календарь стрижек на май 2022: лучшие дни для новой прически

19:06

Аркадий Бабченко. Путин объявит войну 9 мая?Видеоблоги

19:05

Нино Катамадзе осудила власти Грузии за отношение к войне в Украине: "Не хочу тратить время на них"Видео

18:58

РФ перебрасывает резервы и готовит штурм: в Генштабе назвали опасное направлениеВидео

18:51

"Оккупанты были в шоке": воины на Азовстали устроили "сюрприз" россиянам, рискуя жизньюВидео

Реклама
18:36

Крымский мост обречен: в МВД назвали условие уничтожения "детища Путина"Видео

18:33

Россия готовится к новой волне вторжения в Украинумнение

17:58

"Отец русского нацизма": у Зеленского жестко ответили Путину на поздравление с 9 маяВидео

17:58

"Ему снится мирное небо": украинцев умилил пес-сапер Патрон, который заснул на брифинге – фото

17:56

Венгрия блокирует эмбарго ЕС на нефть из России и отключение Сбербанка от SWIFT – BloombergВидео

17:51

Андрей Макаревич рассказал, почему президент-артист лучше президента-кгбшника - вещий анекдот

17:25

"Слава России": в Днепре школьницы-"ватницы" поплатились за наглый хайпВидео

17:17

Ретроградный Меркурий 10 мая – 3 июня: что нужно сделать, чтобы привлечь удачу

17:10

РФ стягивает тяжелую технику на север оккупированного Крыма – СМИВидео

16:32

Кораблю РФ "прошили" борт: в Крыму засекли БДК ЧФ с признаками поврежденияВидео

16:25

Катя Осадчая с беременным животиком поздравила женщин с Днем матери: "Ваш фронт - это ваши дети"

16:20

Путин не объявит мобилизацию в РФ: Кремль поражения не признает, а более 80% воевать не хотят – МВДВидео

16:18

Секретный визит: первая леди США посетила Ужгород и встретилась с Еленой ЗеленскойВидео

16:16

Защита Мариуполя: в разведке Азова назвали 4 варианта действийВидео

16:14

Путин все еще не хочет признаться себе в том, что облажалсямнение

Реклама
16:11

Гороскоп Таро на неделю 9-15 мая: Львам – успех, Козерогам – испытания судьбы, Рыбам – счастливая встреча

15:25

Уничтожили 2500 оккупантов, еще 5000 ранили: защитники Мариуполя подсчитали потери россиян в городеВидео

15:02

Армия Украины разбивает войска РФ в Запорожской области: враг несет потери – ОВАВидео

14:32

В России пригрозили миру ядерной войной, но сразу "дали заднюю"Видео

14:14

"Документы и кот - все что осталось": рашисты уничтожили дом известной украинской ведущейВидео

14:07

Нашли остатки трупа и кулон: пропавшая во время обстрела авто 13-летняя София могла погибнутьВидео

13:53

"Представьте, сколько Алла сделала для России": Пресняков заступился за затравленную Пугачеву

13:38

Без "новинок" на Красной площади и военной техники в городах: в РФ пройдет необычный "парад Победы"Видео

13:36

Пока Россия будет праздновать 9 мая, она не перестанет быть империеймнение

13:30

"Бабушке стыдно брать еду": Бузова опозорилась с подачками российским пенсионерам

13:00

Гороскоп на завтра, 9 мая 2022: Близнецам – интриги недругов, Стрельцам – солидный доход

12:43

Путин цинично поздравил украинцев с днем победыВидео

12:27

Дантес прокомментировал роман Нади Дорофеевой с их близким другом: "Это круто, это тоже выбор"Видео

12:26

Армия Украины отошла от Попасной: оккупанты пытаются захватить Северодонецк и Водовку – ГайдайВидео

12:18

Фейгин назвал возможный сценарий проигрыша Путина в войне против Украины

12:13

"Фокусы Путина закончатся бомбежкой Москвы": Невзоров объяснил безальтернативность победы Украины

11:39

Сколько стоит России каждый день войны в Украине: названа колоссальная сумма

11:26

Всеобщая мобилизация в России: как Путин может объявить охоту на несогласныхмнение

11:25

"Знакомьтесь, это Афганец": боец ВСУ сам сжег два танка оккупантовВидео

11:15

Гороскоп на сегодня, 8 мая 2022: Овнам – неприятная ситуация, Близнецам – рост доходов

Реклама
11:00

"Гоним врага с каждого клочка земли": ВСУ уничтожили вертолет войск РФ с десантом на ЗмеиномВидео

10:56

Максимум еще 10 дней: военный эксперт дал прогноз по завершению второй фазы войны в Украине

10:51

Приметы на 9 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

10:41

Не доплыли: ВСУ отправили на корм рыбам подразделение оккупантов, форсирующих Северский ДонецВидео

10:18

Впервые с начала войны Елена Зеленская опубликовала свежие фото

10:12

Россия на войне против Украины собралась дойти до границ Польши – у Зеленского резко ответили МосквеВидео

10:00

Контрнаступление от Харькова: ВСУ в ближайшие недели могут выйти к российской границе - ISWВидео

09:37

В Украине устроили кровавую реконструкцию нацизма: Зеленский обратился к украинцам в День памяти и примиренияВидео

09:18

Украине нужны не переговоры, а победа над Россиеймнение

08:52

Двое непутевых устроили празднования с салютом в только освобожденной в БучеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять