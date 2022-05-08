РФ перебрасывает резервы и готовит штурм: в Генштабе назвали опасное направление

Оккупанты готовят наступление / Reuters

На Слобожанском направлении противник концентрирует резервы на территории Белгородской области для ведения боевых действий вблизи государственной границы Украины.

Подтверждено развертывание в указанных районах отдельных подразделений из состава 1-й танковой армии Западного военного округа, говорится в сводке Генштаба.

На Харьковском направлении оккупанты активных наступательных действий не проводили. Основные усилия сосредоточили на недопущении продвижения наших войск. Усилили группировку за счет перемещения из района восстановления боеспособности подразделений из состава Западного военного округа.

На Слобожанском направлении противник концентрирует резервы на территории Белгородской области для ведения боевых действий вблизи государственной границы Украины. Доказано развертывание в указанных районах отдельных подразделений из состава 1-й танковой армии Западного военного округа.

На Изюмском направлении противник осуществлял перегруппировку собственных подразделений, пополнял запасы с целью наращивания наступательных способностей и проводил воздушную разведку с применением БПЛА Орлан-10 с целью уточнения позиций наших войск.

На Донецком и Таврическом направлениях противник ведет боевые деяния в целях сковывания действий подразделений Сил обороны.

В течение последних суток противник активизировал ведение боевых действий. Пытается осуществить выход к административным границам Луганской и Донецкой областей. Проводил перегруппировку, восполнение потерь, наращивал системы противовоздушной обороны и материально-технического обеспечения, предположительно с целью активизации боевых действий в районах населенных пунктов Северодонецк и Лисичанск.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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