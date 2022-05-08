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"Ему снится мирное небо": украинцев умилил пес-сапер Патрон, который заснул на брифинге – фото

8 мая 2022, 17:58

Пользователи начали заступаться за четвероногого сапера и констатировали, что тот устает на работе.

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Украинцев растрогал пес-сапер Патрон, заснувший на брифинге/ Instagram patron_dsns

Любимец сети пес-сапер Патрон уснул на брифинге Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, положив голову на стол. Курьез сразу заметили пользователи в интернете и отреагировали на него.

Фото спящего Патрона быстро разлетелось в сети. Пользователи констатировали, что пес заснул очень мило, и начали говорить, что он, очевидно, устает на нелегкой работе.

Кое-кто из пользователей предположил, что Патрону возможно снится мирное небо. Другие писали, что ничего смешного в этом нет, ведь песик явно устает на работе и просто заморился. Один из пользователей пошутил, что пес заснул, потому что ему не дали слова во время брифинга.

Также пользователи оставляли под фото следующие комментарии:

  • "То чувство когда, собачка популярнее не просто чем я, а за все мое село",
  • "Он тоже задолбался",
  • "Заморился маленький".
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Стоит отметить, что это уже не впервые Патрон вот так засыпает во время брифингов ГСЧС.

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Пес-сапер Патрон заснул во время брифинга/ Скрин с видео

Пес Патрон помогает украинским саперам находить взрывоопасные предметы, в частности мины. Так как у него небольшой вес, он может безопасно передвигаться по разным маршрутам, ведь мины реагируют на больший вес.

Ранее Главред рассказывал историю пса Патрона, который помогает украинским саперам разминировать территории и уже стал любимцем сети.

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