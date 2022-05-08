Секретный визит: первая леди США посетила Ужгород и встретилась с Еленой Зеленской

Для ее безопасности, визит Джилл Байден не анонсировался – его держали в максимальной тайне.
Первая леди Соединенных Штатов Америки Джилл Байден побывала с визитом в Украине в воскресенье, 8 мая.
Она посетила Ужгород, где встретилась с первой леди Украины Еленой Зеленской. Об этом сообщили в Закарпатском областном совете.
Джилл Байден и Елена Зеленская вместе побывали в школе, где разместили переселенцев, приехавших из областей Украины, где продолжаются боевые действия.
"Визит Первой леди Байден является демонстрацией поддержки Украины со стороны высокопоставленных представителей США", – говорится в сообщении.
Первая леди США посетит также словацкие города Братислава, Кошице и Вишне Немецкое.
"По понятным причинам визит в Ужгород не анонсировался, держался в максимальной тайне и был закрыт для СМИ. На встрече была только пресс-служба Белого дома", – отмечается в сообщении.
Сейчас Джилл Байден уже покинула территорию Украины.
Визит Джо Байдена в Украину
Ранее в США отмечали, что визит президента США Джо Байдена в Украину находится на рассмотрении, но вопрос лишь в том, как скоро это станет возможным. Об этом заявил председатель Комитета Палаты представителей США по разведке Адам Шифф.
После этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден стремится посетить Украину с визитом, но, учитывая ситуацию с безопасностью, эти планы пока не прорабатываются.
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