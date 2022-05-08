Секретный визит: первая леди США посетила Ужгород и встретилась с Еленой Зеленской

Первая леди США посетила Ужгород и встретилась с Еленой Зеленской/ Reuters, Офис президента

Первая леди Соединенных Штатов Америки Джилл Байден побывала с визитом в Украине в воскресенье, 8 мая.

Она посетила Ужгород, где встретилась с первой леди Украины Еленой Зеленской. Об этом сообщили в Закарпатском областном совете.

Джилл Байден и Елена Зеленская вместе побывали в школе, где разместили переселенцев, приехавших из областей Украины, где продолжаются боевые действия.

"Визит Первой леди Байден является демонстрацией поддержки Украины со стороны высокопоставленных представителей США", – говорится в сообщении.

Первая леди США посетит также словацкие города Братислава, Кошице и Вишне Немецкое.

"По понятным причинам визит в Ужгород не анонсировался, держался в максимальной тайне и был закрыт для СМИ. На встрече была только пресс-служба Белого дома", – отмечается в сообщении.

Сейчас Джилл Байден уже покинула территорию Украины.

Визит Джо Байдена в Украину

Ранее в США отмечали, что визит президента США Джо Байдена в Украину находится на рассмотрении, но вопрос лишь в том, как скоро это станет возможным. Об этом заявил председатель Комитета Палаты представителей США по разведке Адам Шифф.

После этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден стремится посетить Украину с визитом, но, учитывая ситуацию с безопасностью, эти планы пока не прорабатываются.

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