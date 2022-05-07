Артснаряды и радары: Байден объявил новый пакет военной помощи для Украины

Джо Байден / Фото Reuters

Президент США Джозеф Байден сообщил об очередном пакете помощи в сфере безопасности для Украины.

Он включает в себя дополнительные артиллерийские боеприпасы, радары и другое оборудование. Об этом американский президент сообщил в своем Twitter.

"Сегодня США продолжают оказывать решительную поддержку мужественному народу Украины, защищающему свою страну. Я объявляю об очередном пакете помощи в сфере безопасности, который предоставит Украине дополнительные артиллерийские боеприпасы, радары и другое оборудование", – написал Байден.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин прокомментировал ход войны в Украине и вероятность победы над российскими оккупантами.

Он обратил внимание на то, что первый шаг к победе – вера в успех, что сейчас демонстрируют защитники Украины.

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