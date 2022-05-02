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Визит Байдена в Украину является вопросом времени - глава комитета по разведке Конгресса США

2 мая 2022, 10:22

Визит президента США Джо Байдена находится на рассмотрении, но вопрос только в том, как скоро это станет возможным.

Джо Байден
В США заявили, что визит Байдена в Украину является вопросом времени / Фото Reuters

Визит президента США Джо Байдена в Украину является лишь вопросом времени. Об этом заявил председатель комитета Палаты представителей США по разведке Адам Шифф.

"Визит президента находится на рассмотрении, но вопрос только в том, как скоро это станет возможным", — цитирует Шиффа CNN.

По его словам, делегация во главе со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси не обсуждала эту тему во время телефонного разговора с Байденом в воскресенье, 1 мая. Ведь встреча с Зеленским была сосредоточена на том, каковы приоритеты Украины для дальнейшей помощи, особенно в связи с тем, что украинские Силы обороны вступают в новую фазу войны против агрессора РФ, с более концентрированными боевыми действиями в восточной части страны.

Шифф отметил, что впоследствии члены делегации по телефону передали президенту информацию и дали рекомендации.

Читайте такжеКулеба и Блинкен повели телефонный разговор - обсудили помощь Украине в $33 млрдОтдельно глава комитета Палаты представителей Конгресса США по разведке прокомментировал мнение украинского лидера о сумме в $33 миллиарда, которую Байден запросил на помощь Украине в своем дополнительном обращении к Конгрессу.

"Это его работа — говорить, что ничего не достаточно, и, вы знаете, мы это понимаем, мы уважаем это. Тем не менее, Думаю, он очень благодарен за то, что мы делаем", - сказал Шифф.

Он добавил, что с Зеленским американские делегаты хотели обсудить, что именно "в рамках этой действительно огромной суммы" является приоритетом с точки зрения того, какое оружие еще нужно.

"Мы подробно обсудили следующую фазу войны. Она переходит от фазы, когда украинцы устраивали засады на российские танки — это были ближние бои — к боевым действиям на расстоянии с использованием дальнобойной артиллерии, и что меняет характер того, что нужно Украине для самозащиты", - сказал глава комитета Палаты представителей Конгресса США.

Шифф сказал, что обсуждалось множество вопросов, в том числе чтобы ВСУ быстро получили необходимое им военное снаряжение. Делегаты говорили о гуманитарном кризисе, беженцах, военных преступлениях и т. д.

Как сообщал Главред, 19 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден не планирует посещать Киев. По мнению Белого дома, визит Байдена в Украину представлял бы более сложную проблему безопасности.

Вместо президента США Вашингтон отправил в Киев госсекретаря Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина. По итогам встречи с президентом Зеленским американские чиновники объявили о новом пакете финансовой помощи в размере 713 млн долларов.

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