В Белом доме рассказали, возможен ли визит Байдена в Украину

Джо Байден / Reuters

Президент США Джо Байден намерен посетить Европу и проведет встречи с партнерами и союзниками. Однако, его визит в Украину на этой неделе не планируется.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в соцсетях.

По ее словам, Джо Байден действительно приедет в Европу на внеочередные чрезвычайные саммиты.

"Поездка будет сосредоточена на продолжении сплочения мира в поддержку украинского народа и против вторжения президента Путина в Украину. Но нет планов посетить Украину",– написала Джен Псаки в твиттере.

Как сообщал Главред, переговоры президента США Джо Байдена и главы КНР Си Цзиньпина не развеяли опасений Вашингтона по поводу того, что Пекин может быть готов оказать военную или финансовую поддержку России.

Видеозвонок состоялся 18 марта и длился около двух часов.

"В Китае должны решить, как они хотят, чтобы книги по истории смотрели на них и оценивали их действия. Си Цзиньпин должен принять решение", – сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ранее ряд западных СМИ сообщил, что РФ обратилась в Китай с запросом предоставить военную технику и поддержку в войне с Украиной, а также экономическую помощь, чтобы удержаться на плаву в условиях санкций.

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