Байден хочет посетить Украину, но детали визита пока не прорабатываются — Псаки

Джен Псаки прокомментировала возможность визита Байдена в Украину / Reuters

Президент США Джо Байден стремится посетить Украину с визитом, но ввиду ситуации безопасности эти планы пока что не прорабатываются.

Об этом заявила спикер Белого дома Джен Псаки, передает Укринформ.

"Сейчас нет планов, и, конечно, мы продолжим оценивать ситуацию", — сказала она.

Псаки добавила, что прежде всего администрация заинтересована в возобновлении работы посольства США в Киеве, чтобы дипломаты могли постоянно присутствовать в Украине.

"Я знаю, что президент хотел бы посетить Украину, но пока нет таких планов в работе по состоянию на сегодняшний день", — резюмировала представитель Белого дома.

Как сообщал Главред, ранее председатель комитета Палаты представителей США по разведке Адам Шифф заявил, что визит президента США Джо Байдена в Украину является лишь вопросом времени.

"Визит президента находится на рассмотрении, но вопрос только в том, как скоро это станет возможным", — сказал Шифф.

Напомним, 19 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден не планирует посещать Киев. По мнению Белого дома, визит Байдена в Украину представлял бы более сложную проблему безопасности.

Вместо президента США Вашингтон отправил в Киев госсекретаря Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина. По итогам встречи с президентом Зеленским американские чиновники объявили о новом пакете финансовой помощи в размере 713 млн долларов.

Позже министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили помощь Украине в размере 33 млрд долларов.

Другие новости: