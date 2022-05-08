"Слава России": в Днепре школьницы-"ватницы" поплатились за наглый хайп

Школьницы в Днепре поплатились за циничные лозунги / Скриншот

В Днепре правоохранители установили личности школьниц, которые распространяли видео, на котором унижали Украину и прославляли страну-агрессора Россию.

Правоохранители провели профилактические беседы с несовершеннолетними девушками и их родителями, сообщает ТРУХА Днепр.

Отмечается, что две школьницы из Днепра вели трансляцию, на которой демонстрировали свое аморальное поведение, угрожали изнасилованиями комментаторам, которые писали о неприемлемости их высказываний, а также притворялись россиянками, ненавидящими Украину и кричали "Слава России".

Личности этих несовершеннолетних девушек, Екатерины и Владиславы, были установлены быстро, поскольку трансляцию они вели со своего аккаунта, где указана вся необходимая информация. Теперь 10-классницы из СОШ №85 Днепра, которые хотели "хайпа", получили справку о нахождении на профилактическом учете в полиции.

Кроме того, в отношении родителей решается вопрос о привлечении к ответственности по факту невыполнения родителями обязанностей по воспитанию детей.

Напомним, ранее сообщалось о том, что девушка по имени Валерия была вынуждена была бежать в Днепр от войны, которую развязала Россия. Она ждет возвращения домой. При этом она оскандалилась заявлением, что очень надеется, что город поскорее захватят "ополченцы" террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

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