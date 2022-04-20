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"Надеюсь, что нас захватят": харьковчанка сбежала в Днепр и ждет, когда придут "ополченцы"

20 апреля 2022, 09:51

Валерия испытывает странные симпатии к оккупантам. И это несмотря на то, что ее мать пострадала от обстрела. Связи с агрессией РФ девушка не видит.

Валерия сбежала из Харькова в Днепр и ждет оккупантов / Коллаж Reuters, instagram.com/valeriya__69

Жительница Харькова по имени Валерия вынуждена была бежать в Днепр от войны, которую развязала Россия. Девушка ждет возвращения домой. И все бы ничего, но она очень надеется, что город поскорее захватят "ополченцы" террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

Об этом Валерия заявила в прямом эфире на странице в Instаgram (instagram.com/valeriya__69).

"Я тоже надеюсь, что нас захватят и я соберусь и поеду домой, потому что я очень хочу домой", - говорит Валерия.

Прямой эфир она ведет с каким-то молодым человеком. Он тоже собрался ехать, видимо, в Харьков после захвата города оккупантами.

"Когда россия будет, то и приеду", - говорит он.

instagram.com/valeriya__69

Чем занимается собеседник Валерии - неизвестно. На вопрос о том, кем он работает, мужчина ответил, что спрашивать о таком - "не в компетенции" Валерии. Сама же девушка безработная.

Она спрашивает, сможет ли вернуться в Харьков, если туда зайдет "ополчение". Говорит, что у нее там есть прописка.

Валерия испытывает странные симпатии к террористам и оккупантам. И это несмотря на то, что ее мать пострадала от обстрела. В машине, в которой они ехали, находились еще четыре ребенка, в том числе и полугодовалый малыш. После первого блокпоста авто обстреляли. Мать девушки получила травмы. Но все остались живы. Также Валерия недавно похоронила бабушку.

На странице девушки в соцсети информации немного - в основном фото.

instagram.com/valeriya__69

Как известно, путинская армия безжалостно бомбит Харьков. Мэр города Игорь Терехов заявил, что в результате постоянных обстрелов не осталось безопасных мест. Он призвал гражданских эвакуироваться из самых опасных районов.

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