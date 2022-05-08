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РФ стягивает тяжелую технику на север оккупированного Крыма – СМИ

8 мая 2022, 17:10

Неподалеку от Херсонской области заметили увеличение количества крупногабаритной техники, среди которой – зенитные и ракетные передвижные комплексы.

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РФ стягивает тяжелую технику на север оккупированного Крыма – СМИ/ "Схемы"

Страна-агрессор Россия стягивает зенитно-ракетные силы своей армии на север оккупированного Крыма. Увеличение количества тяжелой техники заметили в селе Филатовка, что неподалеку от Херсонской области.

Это зафиксировано на спутниковых снимках Planet Labs за 6 мая, которые оказались в распоряжении журналистов "Схем".

На снимках можно увидеть, что на двух участках села Филатовка увеличилось количество российской военной техники.

Как рассказал журналистам военный эксперт, на той территории расположен склад горюче-смазочных материалов. На снимках видно, что там стоят около 200 боевых бронированных машин (ББМ) и командных автомобилей армии РФ.

Кроме этого, там появилась крупногабаритная техника. По словам эксперта, это могут быть зенитные и ракетные передвижные комплексы. Так, согласно снимкам, там может стоять один из трех видов зенитно-ракетных комплексов:

  • ракетные системы залпового огня "Смерч",
  • противовоздушные комплексы С-300,
  • оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".
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На севере Крыма зафиксировали большее скопление российской техники/ "Схемы"

Такую технику российские оккупанты могут использовать для того, чтобы обстреливать позиции защитников Украины.

При этом во второй части села Филатовка практически не изменилось количество российской техники.

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На севере Крыма зафиксировали большее скопление российской техники/ "Схемы"

Согласно данным "Схем", в Филатовке с 2018 года расположены казармы российских пограничников.

Смотрите онлайн новости Херсона:

Ранее сообщалось, что защитники Украины в течение 7 мая уничтожили еще 80 российских оккупантов на южном направлении. Также ВСУ уничтожили 10 единиц вражеской техники.

Напомним, ВСУ отошли от города Попасная в Луганской области и закрепились на лучших позициях. Город обстреливался два месяца – он практически разрушен, удерживать оборону там трудно. Самая сложная ситуация с Северодонецком и Водовкой, за них постоянно идут бои.

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