РФ стягивает тяжелую технику на север оккупированного Крыма – СМИ/ "Схемы"

Страна-агрессор Россия стягивает зенитно-ракетные силы своей армии на север оккупированного Крыма. Увеличение количества тяжелой техники заметили в селе Филатовка, что неподалеку от Херсонской области.

Это зафиксировано на спутниковых снимках Planet Labs за 6 мая, которые оказались в распоряжении журналистов "Схем".

На снимках можно увидеть, что на двух участках села Филатовка увеличилось количество российской военной техники.

Как рассказал журналистам военный эксперт, на той территории расположен склад горюче-смазочных материалов. На снимках видно, что там стоят около 200 боевых бронированных машин (ББМ) и командных автомобилей армии РФ.

Кроме этого, там появилась крупногабаритная техника. По словам эксперта, это могут быть зенитные и ракетные передвижные комплексы. Так, согласно снимкам, там может стоять один из трех видов зенитно-ракетных комплексов:

ракетные системы залпового огня "Смерч",

противовоздушные комплексы С-300,

оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".

На севере Крыма зафиксировали большее скопление российской техники/ "Схемы"

Такую технику российские оккупанты могут использовать для того, чтобы обстреливать позиции защитников Украины.

При этом во второй части села Филатовка практически не изменилось количество российской техники.

На севере Крыма зафиксировали большее скопление российской техники/ "Схемы"

Согласно данным "Схем", в Филатовке с 2018 года расположены казармы российских пограничников.

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Ранее сообщалось, что защитники Украины в течение 7 мая уничтожили еще 80 российских оккупантов на южном направлении. Также ВСУ уничтожили 10 единиц вражеской техники.

Напомним, ВСУ отошли от города Попасная в Луганской области и закрепились на лучших позициях. Город обстреливался два месяца – он практически разрушен, удерживать оборону там трудно. Самая сложная ситуация с Северодонецком и Водовкой, за них постоянно идут бои.

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