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Вернуть Крым и Донбасс: Вятрович дал смелый прогноз и назвал "рецепт" победы над РФ

5 мая 2022, 22:59

Украина начала получать не только оружие для защиты, но и наступательное, напомнил Владимир Вятрович.

Владимир Вятрович
Владимир Вятрович / УНИАН

Шансы на возвращение Украиной захваченного РФ Крыма и временно оккупированных районов Донбасса являются реальными, заявил народный депутат Украины, историк, экс-директор Украинского института национальной памяти, боец Территориальной обороны Владимир Вятрович.

"Это возможно. Но насколько вероятно – мне сейчас трудно сказать, потому что я не являюсь военным экспертом", - подчеркнул он в ходе чата в Главреде.

По его словам, для реализации этих планов есть потенциал Вооруженных сил Украины и украинского общества в целом.

"Это не просто потенциал сопротивляться – это потенциал оттеснить Россию и восстановить справедливость, восстановить границы страны, а также потенциал мира, который все больше начинает помогать Украине и оказывать не только моральную, информационную и политическую поддержку, но и поддержку оружием. Да, Украина начала получать не только оружие для защиты, но и наступательное: танки, гаубицы, а вскоре и самолеты", - отметил собеседник.

Вместе с тем он уверен, что все это может переломить ход этой войны и привести к полному поражению России.

"Ни один военный эксперт сейчас не решится говорить о каких-либо сроках, когда это поражение России произойдет, потому что ситуация очень быстро меняется", - добавил Вятрович.

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Напомним, ранее военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак заявил о том, что война в Украине может не закончиться если Путина устранят или физически, или просто лишат власти.

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Владимир Вятрович война России и Украины
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