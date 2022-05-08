Кораблю РФ "прошили" борт: в Крыму засекли БДК ЧФ с признаками повреждения

Подбитый корабль удалось сфотографировать у причалов в Сухарной бухте Севастополе.
В захваченном Россией Крыму заметили один из больших десантных кораблей Черноморского флота РФ с признаками повреждений.
Корабль удалось сфотографировать у причалов в Сухарной бухте Севастополе. Как пишет Крым.Реалии, это часть большой Севастопольской бухты.
В бухте стоят два больших десантных корабля проекта 775 Черноморского флота России. Один из них имеет внешние признаки повреждения.
Один из БДК в Сухарной бухте имеет видимые признаки повреждений – большие пятна красного цвета на левом борту. Такой цвет имеет грунтовка, которую наносят перед покраской серой краской.
Что известно о БДК ЧФ России
В составе Черноморского флота четыре таких корабля: Цезарь Куников (бортовой номер 158), Новочеркасск (142), Ямал (156) и Азов (151).
После начала военного вторжения России в Украину, бортовые номера всех военных кораблей закрашены для усложнения идентификации однотипных единиц.
Напомним, ВМС Вооруженных сил Украины ранее сообщили, что уничтожили в Бердянске десантный корабль Черноморского флота оккупантов. Во время этого были повреждены еще два других вражеских судна. Также бойцам ВСУ удалось уничтожить хранилище топлива емкостью в 3 тысячи тонн. А затем возгорание перекинулось на склад боеприпасов врага.
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