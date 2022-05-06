Полное поражение РФ и возвращение Крыма и Донбасса: Вятрович оценил перспективы

Владимир Вятрович оценил, сможет ли Украина вернуть свои территории / Главред

У Вооруженных сил Украины есть потенциал оттеснить Россию и восстановить границы страны. В частности, вернуть аннексированный Крым и оккупированные территории Донбасса.

Такое мнение во время чата на Главреде озвучил нардеп, историк, экс-директор Украинского института национальной памяти, боец ТРО Владимир Вятрович.

"Это возможно. Но насколько вероятно – мне сейчас трудно сказать, потому что я не являюсь военным экспертом. Я вижу потенциал вооруженных сил Украины и украинского общества в общем. Это не просто потенциал сопротивляться – это потенциал оттеснить Россию и восстановить справедливость, восстановить границы страны, а также потенциал мира, который все больше начинает помогать Украине и оказывать не только моральную, информационную и политическую поддержку, но и поддержку оружием", - сказал он.

Вятрович добавил, что Украина начала получать не только оружие для защиты, но и наступательное: танки, гаубицы, а вскоре и самолеты.

"Это то, что может переломить ход этой войны и привести к полному поражению России", - считает Вятрович.

При этом, по его словам, ни один военный эксперт сейчас не решится говорить о каких-либо сроках, когда поражение России произойдет, потому что ситуация очень быстро меняется.

Как сообщал Главред, в конце апреля советник главы Офиса президента Алексей Арестович сказал, что Украина победит Россию военным путем или дипломатическим, благодаря переговорам. По его мнению, Украина получит контроль над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.

Другие новости: