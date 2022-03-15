Украина должна вернуть Крым и Донбасс: украинцы готовы к компромиссу с РФ, но на условиях Киева

Украина должна приложить максимум усилий для возвращения Крыма - опрос / УНИАН

Украинцы видят переговоры в качестве реальной возможности для завершения военного конфликта России против Украины. Треть полагают, что нужно отказаться от диалога и воевать до тех пор, пока не будут освобождены все захваченные территории. Один процент респондентов согласен с тем, чтобы были выполнены все требования Москвы. Большинство респондентов считают, что украинское государство должно приложить всевозможные силы для освобождения оккупированных Крыма и Донбасса. Об этом говорится в исследовании социологической группы Рейтинг.

Согласно данным опроса, который проводился в период с 13 по 13 марта с участием 1 200 человек по всей стране, кроме оккупированных Крыма и Донбасса, большинство украинцев видят достижение мира путем переговоров.

В частности, около 64% респондентов считают, что переговоры по урегулированию российско-украинского военного конфликта должны проходить при участии других государств.

Однако почти треть опрошенных полагают, что стоило бы отказаться от диалога и воевать до освобождения всех своих территорий.

При этом только 1% участников исследования готов согласиться с большинством требований Москвы.

Украинцы поддерживают возвращение Крыма и Донбасса

По мнению украинцев, Украина должна приложить максимальные усилия для возвращения захваченных Крыма (80%) и Донбасса (86%). Причем в этом уверены жители всех регионов. Показатель выше, чем до нападения России.

Напомним, вступление в НАТО поддерживают 72% украинцев. Показатель снизился с 76%, поскольку Запад не закрывает небо над Украиной, на чем настаивают 90% респондентов.