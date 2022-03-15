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72% украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО: новый опрос

15 марта 2022, 13:09

Больше всего вступление в НАТО поддерживают на Западе и в центре Украины – 86% и 78% опрошенных соответственно.

НАТО
Флаги Украины и НАТО / Reuters

С каждым днем все больше и больше жителей Украины категорически поддерживают вступление страны в НАТО. Об этом свидетельствуют свежие результаты опроса, который провели сотрудники социологической группы "Рейтинг".

Сейчас вступление Украины в НАТО поддерживают 72% опрошенных. Причем этот показатель за последние две недели сократился. Если раньше сторонников такой идеи было 76%, то теперь на 4% меньше. И на это напрямую, говорят социологи, повлияло то, что НАТО над Украиной не спешит закрывать воздушное пространство от атак агрессоров.

Закрыть небо над Украиной НАТО просят 90% опрошенных. Не поддерживают вступление в НАТО 11% респондентов, 12% опрошенных отметили, что им безразлично, а еще 5% не смогли дать ответ.Читайте также56% украинцев убеждены, что цель российской агрессии – полностью уничтожить Украину

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз обратился к НАТО с призывом закрыть небо над нашей страной.

На своей страничке в Instagram он опубликовал серию снимков, на которых видны последствия бомбардировок украинских городов.

"В прошлом году я предупреждал лидеров НАТО: если против РФ не будет жестких превентивных санкций, она пойдет войной. И я был прав. Повторю еще раз: если вы не закроете наше небо, российские ракеты упадут и на вашу территорию, на территорию НАТО. Это только вопрос времени", - написал президент в подписи к посту.

Автор: Егор Бунин
viber
НАТО российское вторжение новости Украины
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