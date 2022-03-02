80% украинцев готовы защищать целостность Украины с оружием в руках - опрос

/ УНИАН

80% опрошенных украинцев готовы защищать целостность Украины с оружием в руках.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 1 марта.

"80% опрошенных отметили, что готовы защищать целостность Украины с оружием в руках. По сравнению с довоенными временами этот показатель значительно вырос (в 2020 году - 59%)", - показало исследование.

Отмечается, что самый высокий уровень готовности наблюдается на Западе и в Центре, несколько ниже уровень готовности - на Юге и Востоке.

Читайте также"Киев стоял и будет стоять": Кличко призвал не верить фейкам и не терять выдержку"Но даже в юго-восточных регионах чрезвычайно высокий уровень готовности воевать за Родину (на Юге - почти 80%, на Востоке - почти 60%). В гендерном разрезе готовность воевать с оружием за Украину выразили 90% мужчин и 70% женщин", - говорится в результатах опроса.

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Аудитория опроса - население Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность - 1 тыс. 200 респондентов. Метод опроса - CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%. Сроки проведения - 1 марта.

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