"Готовим коктейли, оружие и сражаемся": жители Конотопа послали захватчиков в известном направлении

Россияне выставили условие местным властям - либо город сдается, либо его обстреливают артиллерией / скриншот с видео

Мэр Конотопа Артем Семенихин заявил, что российские войска, которые зашли в город, поставили ультиматум местным властям. По его словам, если жители будут сопротивляться, то город накроют артиллерией.

Оккупанты уговаривали мэра, чтобы тот сдался.

Артем Семенихин, городской голова Конотопа: "Россияне приехали к нам и сказали, чтобы я отдал город под их контроль. Я сказал "Идите на [неценз.]! Вы – оккупанты". А они: "Мы – не оккупанты. У нас спецоперация. Давайте сотрудничать. Бурынь сотрудничает". Я говорю, мы не будем сотрудничать. Такой вот [незенз.]. Они к 12.00 едут к нам. Мы готовим коктейли, оружие и сражаемся".

Также мэр Конотопа заявил, что оккупанты выдвинули ультиматум: либо он сдает город, либо город разносят артиллерией. Городской голова и жители сейчас решают, что делать дальше.

Ранее мы сообщали, что ВСУ за два дня обороны Сумской области от наступления России уничтожили огромное количество техники оккупантов. Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, информацию о передвижении врага военным сообщают местные жители.

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