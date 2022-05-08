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Армия Украины отошла от Попасной: оккупанты пытаются захватить Северодонецк и Водовку – Гайдай

8 мая 2022, 12:12

Планы оккупационной армии России по захвату Луганской области к 9 мая провалились, сказал Сергей Гайдай.

Донбасс,война
ВСУ отошли от Попасной на более крепкие позиции - глава Луганской ОВА / УНИАН

Вооруженные силы Украины отошли от города Попасная в Луганской области и закрепились на лучших позициях. Город обстреливался два месяца – он практически разрушен, удерживать оборону там тяжело. Самая сложная ситуация с Северодонецком и Водовкой, за них постоянно идут бои. Северодонецк после событий 2014 года стал областным центром, оккупантам РФ важно его захватить и объявить о выходе на админграницы области. Однако их планы к 9 мая провалились. Об этом заявил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

В эфире 24 канала он рассказал о том, что ВСУ вынужденно оставили Попасную и закрепились на других, более оптимальных позициях. Враг с момента военного вторжения России обстреливал город, вследствие чего он практически разрушен.

Читайте такжеМобилизация в России провалится, однако враг усилит группу войск в направлении Донбасса – эксперт"К сожалению, наши войска действительно отошли немного от попасной, потому что представьте, город обстреливали более двух месяцев. Сколько идет вторжение России в Украину – столько обстреливали, используя бомбы, ракеты, мины и артиллерию, там разрушено все дотла. Поэтому ВСУ отошли на более крепкие позиции, которые подготовили заранее", - отметил Гайдай.

По его словам, самая сложная ситуация – в Северодонецке и Водовке. За города постоянно идут боевые столкновения. Украинская армия постоянно выбивает оттуда войска РФ. Очень сложная обстановка в горной общине.

Российские оккупанты стремятся захватить Северодонецк и объявить в городе о захвате всей Луганщины и выходе на административные границы области. Но такие планы захватчиков к 9 мая провалились.

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"После 2014 года Северодонецк – это по сути областной центр, так произошло после оккупации Луганска. Поэтому он очень важен для российских захватчиков. Там они хотят объявить о захвате всей Луганской области и выходе на административные границы. Но все планы, которые у них были до 9 мая, как мы видим, провалились", - подчеркнул Сергей Гайдай.

Война России против Украины

Заместитель командующего войсками Центрального восточного округа РФ Рустам Миннекаев сказал, что военные подразделения России намерены захватить все районы Донецкой и Луганской областей, а также южные регионы Украины. Захватчики собираются создать коридор в захваченный в 2014 году Крым.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович называл 4 задачи оккупационных войск РФ: контроль над Рубежным, Попасной и Северодонецком; продвижение на Изюмском направлении в сторону Славянска и Краматорска; движение в сторону Гуляйполя Запорожской области и Мариуполя, а также в направлении Херсонской области.

Советник главы МВД Вадим Денисенко говорил, что Кремль назначил замглавы администрации президента Сергея Кириенко новым "смотрящим" за Донбассом. По его словам, Россия рассматривает возможность проведения "референдума" о "присоединении" оккупированных районов Донецкой и Луганской областей к РФ. Таким образом, Путин попытается показать россиянам, дескать, "большую победу" над Западом.

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