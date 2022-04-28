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Новый куратор Кириенко и "референдум" по Донбассу в РФ: Путин задумал "большую победу" над Западом

28 апреля 2022, 10:00

Кириенко будет курировать и другие территории, которые войска РФ оккупировали в Украине.

Сергей Кириенко
Кириенко - первый замглавы АП РФ, ранее "куратором" вопроса Украины в Москве был Козак / Википедия

Россия решила поменять "смотрящего" за оккупированными районами Донецкой и Луганской областей, и территориями, которые российские войска недавно захватили. Им стал заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Россияне подумывают о проведении референдума на оккупированном Донбассе, чтобы присоединить территории и, тем самым, показать россиянам "большую победу" Путина над Западом. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

В эфире всеукраинского телемарафона он рассказал о том, что после поездки Кириенко на Донбасс два дня назад стало понятно об изменении российской политики "смотрящих" на захваченных территориях Донецкой и Луганской областей.

Читайте такжеВойска России могут пойти в новую атаку в июне-июле: нардеп раскрыл планы оккупантов по Украине"Два дня назад, после того как Кириенко съездил на Донбасс, стало ясно, что в России полностью изменилась конфигурация "смотрящих" за Донбассом и недавно оккупированными территориями. Их куратором стал Кириенко", - сказал Денисенко.

По его словам, россияне подумывают в скором времени о проведении "референдума" на захваченных территориях Донбасса о "присоединении" к России. Такой шаг намерены выдать за "большую победу Путина" над Западом.

"В краткосрочной перспективе они (россияне) думают о проведении "референдума" на оккупированных территориях Донбасса о присоединении к России и это должно быть этакой великой победой Путина, чтобы показать российскому народу победу над Западом", - объяснил Денисенко.

Смотрите видео ТСН – Россия в захваченном Херсоне пытается провести "референдум" по созданию "ХНР"

Россия может готовить на Херсонщине Крымский сценарий

По мнению Денисенко, в России пока не приняли решения по поводу Херсонской области. Однако, вполне вероятно, они хотят запустить в регионе сценарий Крыма. Провести так называемый "референдум" по "ХНР", после чего "присоединить" область к российскому государству.

"Но, судя по тому, что я понимаю, они (россияне) хотят сделать историю, как в Крыму. Проведение "референдума" о создании "ХНР" и после этого тоже присоединение к России… концепт Путина – расширять империю и говорить, что это Россия, а не какая-нибудь квазиреспублика", - подчеркнул Вадим Денисенко.

Война России против Украины

Заместитель командующего войск Центрального восточного округа РФ Рустам Миннекаев ранее сделал заявление о том, что войска России намерены захватить Донбасс, юг Украины и создать коридор в оккупированный Крым. Россияне рассматривают такую цель в рамках "второй фазы" своей якобы "спецоперации". Контроль над югом предоставит еще один выход в анклав Приднестровье, в котором, по мнению российского военного, "притесняют русскоязычных".

Спикер Банковой Алексей Арестович считает, что длительность войны России против Украины может зависеть от ряда моментов. По его словам, битва за Донбасс не станет завершением военной компании. Боевые действия могут продлиться до Нового года.

Согласно источникам издания Медуза в Кремле, Россия на середину мая готовит так называемые "референдумы" на оккупированном Донбассе и захваченном Херсоне. Захваченные районы Донецкой и Луганской областей собираются "присоединить" к российскому государству, а в Херсоне, дескать, объявить "ХНР". Подчеркивается, что в администрации главы РФ не в восторге от такой идеи, однако это поддерживает Путин.

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