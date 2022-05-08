80 "двухсотых" и уничтоженная техника: ВСУ "выжигают" врага на юге Украины

ВСУ "выжигают" врага на юге Украины / Фото Reuters

Защитники Украины в течение 7 мая уничтожили еще 80 российских оккупантов на южном направлении. Также ВСУ уничтожили 10 единиц вражеской техники.

В оперативном командовании "Юг" сообщили, что 46 оккупантов били ликвидированы в районе острова Змеиный.

"Точными атаками "Байрактаров" уничтожен десантный катер типа "Серна" из ЗРК "Тор", 2 десантно-штурмовых катера типа "Раптор", а еще один существенно поврежден", – говорится в сообщении.

На других точках фронта ВСУ уничтожили еще один зенитный ракетный комплекс "Тор", ударный беспилотник-разведчик "Форпост", боевую машину десанта и 3 гаубицы. Также враги лишились склада боеприпасов на Херсонщине.

Читайте такжеВ России "анонсировали" мощные обстрелы Западной Украины, в которых обвинят ВСУОтмечается, что всего силами обороны на юге было нанесено поражение более чем 120 вражеским целям.

Напомним, в Сети опубликовали новое видео удара Вооруженных сил Украины по российскому десантному кораблю проекта Серна возле острова Змеиный. Позиции врага украинские защитники атаковали с воздуха.

Читайте также: