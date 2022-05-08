В Сеть попало видео эффектного удара ВСУ по катеру оккупантов возле острова Змеиный

Позиции врага возле Змеиного украинские защитники атаковали с воздуха / Фото УНИАН, скриншот

В Сети опубликовали новое видео удара Вооруженных сил Украины по российскому десантному кораблю проекта Серна возле острова Змеиный.

Позиции врага украинские защитники атаковали с воздуха. Кадры опубликовало издание Цензор.НЕТ.

На видео видно, что украинские защитники сначала зафиксировали местонахождения катера. После этого оператор беспилотника Байрактар (Bayraktar) навел прицельную марку на него, а спустя несколько минут произошло прямое попадание высокоточного корректируемого боеприпаса.

После точного попадания в рубку на катере произошел взрыв, а после - еще один. На судне начался пожар.

Ранее в Министерстве обороны Украины подтвердили удар по катеру и Торам РФ возле Змеиного.

Справка. Корабли проекта Серна - это серия российских скоростных десантных катеров на воздушной каверне.

Захват РФ острова Змеиный и легендарная фраза о русском корабле

Остров Змеиный – украинский остров, который находится в Черном море между Одесской областью и Крымом. Остров более 70 дней находится под оккупацией России, которая захватила территорию в день своего военного вторжения в Украину – 24 февраля. 13 украинских пограничников не сдались врагу.

Именно на острове Змеиный украинский пограничник Роман Гриб послал русский военный корабль на три буквы.

"Я - русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбовый удар", - дважды повторил противник украинцам по рации.

Дословно ответ украинских воинов звучал так: "Русский военный корабль, иди нах..й!".

Эта фраза стала фактически лозунгом героического сопротивления украинцев российским захватчикам.

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