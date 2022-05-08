В Сеть попало видео эффектного удара ВСУ по катеру оккупантов возле острова Змеиный

Российский десантный корабль украинские защитники атаковали с воздуха. Сокрушительный удар нанес беспилотник Байрактар. После двух взрывов начался пожар.
В Сети опубликовали новое видео удара Вооруженных сил Украины по российскому десантному кораблю проекта Серна возле острова Змеиный.
Позиции врага украинские защитники атаковали с воздуха. Кадры опубликовало издание Цензор.НЕТ.
На видео видно, что украинские защитники сначала зафиксировали местонахождения катера. После этого оператор беспилотника Байрактар (Bayraktar) навел прицельную марку на него, а спустя несколько минут произошло прямое попадание высокоточного корректируемого боеприпаса.
После точного попадания в рубку на катере произошел взрыв, а после - еще один. На судне начался пожар.
Ранее в Министерстве обороны Украины подтвердили удар по катеру и Торам РФ возле Змеиного.
Справка. Корабли проекта Серна - это серия российских скоростных десантных катеров на воздушной каверне.
Захват РФ острова Змеиный и легендарная фраза о русском корабле
Остров Змеиный – украинский остров, который находится в Черном море между Одесской областью и Крымом. Остров более 70 дней находится под оккупацией России, которая захватила территорию в день своего военного вторжения в Украину – 24 февраля. 13 украинских пограничников не сдались врагу.
Именно на острове Змеиный украинский пограничник Роман Гриб послал русский военный корабль на три буквы.
"Я - русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбовый удар", - дважды повторил противник украинцам по рации.
Дословно ответ украинских воинов звучал так: "Русский военный корабль, иди нах..й!".
Эта фраза стала фактически лозунгом героического сопротивления украинцев российским захватчикам.
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