Террор РФ в Украине: оккупанты нанесли мощный ракетный удар по Сумской области

РФ ударила ракетами по Сумщине / t.me/Zhyvytskyy

В воскресенье, 8 мая, российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Шосткинскому району Сумской области.

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Состоялся ракетный обстрел территории Шосткинского района. Не покидайте укрытий во время воздушной тревоги", - написал он.

Живицкий призвал граждан не публиковать информацию о "прилетах" в соцсетях в режиме "прямого эфира" или в комментариях.

"Все детали будут опубликованы на официальных страницах в то время, когда это будет безопасно", - подчеркнул он.

Напомним, в субботу, 7 мая, российские оккупационные войска нанесли ракетный удар сразу по нескольким областям Украины.

В ряде регионов были слышны взрывы. В результате попаданий возникли пожары. Очевидцы публикуют кадры с места происшествия.

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