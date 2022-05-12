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Украинские бойцы ювелирно уничтожили вражескую САУ "Акация" из американских гаубиц М777А2

12 мая 2022, 09:41

Гаубицы такого типа, которые США предоставила Украине, поступают во все горячие точки фронта.

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ВСУ ювелирно уничтожили вражескую САУ "Акация" из американских гаубиц М777А2/ Скрин из видео

Украинские воины уничтожили российскую самоходную артиллерийскую установку "Акация" из гаубиц М777А2, которые нашему государство предоставили США для защиты от российских оккупантов.

Об этом сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в Facebook. Он отметил, что такие гаубицы поступают ко всем участкам фронта, где продолжаются бои с оккупантами.

"Пушки в отличном состоянии, работают очень точно, российские батареи накрывают первыми залпами. Американские пушки поступают во все горячие точки фронта", – отметил он.

Что известно о САУ "Акация"

2С3 "Акация" – это советская 152-мм дивизионная самоходная гаубица. Она предназначена для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, ракетных установок, танков, огневых средств, пунктов управления, живой силы и т.п.

Напомним, ранее советник руководителя ОП Алексей Арестович заявил, что перед Россией сейчас стоит выбор – мирный договор или военное поражение. Никаких других вариантов у Кремля нет, поэтому в РФ сейчас назначают командиров, которые трезво оценивают ситуацию и докладывают о ней.

Также Арестович рассказал, что российское руководство ранее планировало ведение войны в Украине на примере СССР. Однако в России стали менять планирование.

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