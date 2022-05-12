Подполковник спецназа российского ГРУ отправился из Украины домой как "груз 200"

Альберт Каримов был ликвидирован в Украине / Фото twitter.com/666_mancer, УНИАН

В Украине ликвидирован подполковник спецназа Главного разведывательного управления Генерального штаба вооруженных сил России Альберт Каримов.

Про ликвидацию российского оккупанта в Twitter в среду, 11 мая, сообщил блогер Necro Mancer.

Также сообщение о похоронах Каримова публиковали в запрещенной в Украине российской социальной сети Вконтакте.

Альберт Каримов был родом из Башкирии. Оккупанта похоронят в башкирском селе Тырлянское.

Альберт Каримов / Фото twitter.com/666_mancer

Как отмечается, Каримов погиб "в ходе специальной военной операции на территории Украины". Так российская пропаганда называет полномасштабную войну против Украины.

Как сообщал Главред, в конце апреля во временно оккупированном РФ Севастополе похоронили командира разведывательного взвода разведывательного батальона дислоцирующейся в Севастополе 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота России Алексея Охоту. Он был ликвидирован ВСУ после начла агрессии РФ в Украине.

Кроме того, в Украине ликвидировали предателя Украины, примкнувшего к оккупантам после аннексии Крыма. В качестве груза-200 в РФ отправился командир взвода Кирилл Костенников из Севастополя. Он был убит на Донбассе.

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