Подполковник спецназа российского ГРУ отправился из Украины домой как "груз 200"

Альберт Каримов был родом из Башкирии. Он погиб в войне, которую развязала Россия против Украины. Оккупанта похоронят в башкирском селе Тырлянское.
В Украине ликвидирован подполковник спецназа Главного разведывательного управления Генерального штаба вооруженных сил России Альберт Каримов.
Про ликвидацию российского оккупанта в Twitter в среду, 11 мая, сообщил блогер Necro Mancer.
Также сообщение о похоронах Каримова публиковали в запрещенной в Украине российской социальной сети Вконтакте.
Альберт Каримов был родом из Башкирии. Оккупанта похоронят в башкирском селе Тырлянское.
Как отмечается, Каримов погиб "в ходе специальной военной операции на территории Украины". Так российская пропаганда называет полномасштабную войну против Украины.
Как сообщал Главред, в конце апреля во временно оккупированном РФ Севастополе похоронили командира разведывательного взвода разведывательного батальона дислоцирующейся в Севастополе 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота России Алексея Охоту. Он был ликвидирован ВСУ после начла агрессии РФ в Украине.
Кроме того, в Украине ликвидировали предателя Украины, примкнувшего к оккупантам после аннексии Крыма. В качестве груза-200 в РФ отправился командир взвода Кирилл Костенников из Севастополя. Он был убит на Донбассе.
Другие новости:
- Груз 200 для Питера: ВСУ ликвидировали генерал-майора, замкомандующего 8-й армией РФ
- Украинцы ликвидировали российского оккупанта с позывным "Путин"
- Уничтожил генерала и много бронетехники РФ: в ВСУ рассказали о героизме раненого украинского снайпера
- ВСУ ликвидировали российского подполковника Хаметова, который ранее воевал в Сирии
- Груз 200 для РФ: разведка США помогает Украине убивать российских генералов - NYT