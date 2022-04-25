Вернется домой как груз 200: на Донбассе ликвидирован предатель Украины родом из Севастополя

Кирилл Костенников был предателем Украины / Фото Facebook, sevastopol.kp.ru

В Украине ликвидировали предателя Украины, примкнувшого к оккупантам после аннексии Крыма. В качестве груза-200 в РФ отправился командир взвода Кирилл Костенников из Севастополя. Он был убит на Донбассе.

Гибель оккупанта подтвердили пропагандистские СМИ.

Кирилл Костенников был лейтенантом, командиром взвода управления (батареи) реактивной артиллерийской батареи 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота.

Костенников родился и вырос в украинском Севастополе. Окончил Севастопольский филиал МГУ им. М.В. Ломоносова с золотой медалью и дипломом с отличием.

Кирилл Костенников / Фото sevastopol.kp.ru

После аннексии Крыма подписал контракт с российской армией. Позже – получил награды от Минобороны РФ (в том числе медаль За боевые отличия) за войну в Сирии.

Известно, что оккупант окончил офицерские курсы при Высшей военной артиллерийской академии им. Михайлова в Санкт-Петербурге.

Читайте такжеПредал Украину и был уничтожен в Мариуполе: предатель из Донецка уже никогда не вернется домойОтметим, отец Костенникова даже после смерти сына не перестал верить пропаганде. По его словам, он уверен в том, что РФ "поставит победную точку в специальной военной операции по освобождению Донбасса и Украины от нацизма и фашизма".

Как сообщал Главред, в Украине ликвидирован подполковник Вооруженных сил РФ Динар Хаметов – командир дивизиона 200-й мотострелковой бригады 14-го армейского корпуса Северного флота. Хаметов трижды по полгода был в командировках в Сирии.

Ранее в сеть попали имена личного состава армейской авиации, совершающего удары по мирному населению Украины, разрушая инфраструктуру.

Другие новости: