Вернется домой как груз 200: на Донбассе ликвидирован предатель Украины родом из Севастополя

После аннексии Крыма Кирилл Костенников подписал контракт с российской армией. Позже – получил награды за войну в Сирии, теперь - приехал убивать украинцев.
В Украине ликвидировали предателя Украины, примкнувшого к оккупантам после аннексии Крыма. В качестве груза-200 в РФ отправился командир взвода Кирилл Костенников из Севастополя. Он был убит на Донбассе.
Гибель оккупанта подтвердили пропагандистские СМИ.
Кирилл Костенников был лейтенантом, командиром взвода управления (батареи) реактивной артиллерийской батареи 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота.
Костенников родился и вырос в украинском Севастополе. Окончил Севастопольский филиал МГУ им. М.В. Ломоносова с золотой медалью и дипломом с отличием.
После аннексии Крыма подписал контракт с российской армией. Позже – получил награды от Минобороны РФ (в том числе медаль За боевые отличия) за войну в Сирии.
Известно, что оккупант окончил офицерские курсы при Высшей военной артиллерийской академии им. Михайлова в Санкт-Петербурге.
Читайте такжеПредал Украину и был уничтожен в Мариуполе: предатель из Донецка уже никогда не вернется домойОтметим, отец Костенникова даже после смерти сына не перестал верить пропаганде. По его словам, он уверен в том, что РФ "поставит победную точку в специальной военной операции по освобождению Донбасса и Украины от нацизма и фашизма".
Как сообщал Главред, в Украине ликвидирован подполковник Вооруженных сил РФ Динар Хаметов – командир дивизиона 200-й мотострелковой бригады 14-го армейского корпуса Северного флота. Хаметов трижды по полгода был в командировках в Сирии.
Ранее в сеть попали имена личного состава армейской авиации, совершающего удары по мирному населению Украины, разрушая инфраструктуру.
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