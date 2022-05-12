В Белгородской области началась эвакуация: Гиркин начал паниковать из-за "вторжения" Украины

Гиркин начал паниковать из-за "вторжения" Украины / скриншот, УНИАН

Бывший главарь террористов так называемой "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что в ближайшее время ВСУ выйдут на границу с РФ, где и будут проходить боевые действия.

К такому выводу он пришел после начала эвакуации села Солохи Белгородской области и прорыва ВСУ в Харьковской области.

"Интересно, насколько далеко (и насколько быстро) расширится на восток "зона СВО" к третьему этапу? - Страшусь представить…", - рассуждает Гиркин.

Террорист напомнил, что несколько недель назад он писал, что пора создавать в Курской и Белгородской области местное ополчение.

Читайте такжеВСУ выбивают оккупантов из-под Харькова: Гиркин закатил истерику из-за бегства рашистов"Естественно, оно не создаётся и не планируется к созданию. А ведь уже не просто пора, а скоро "вопрос встанет ребром" - вслед за уже ежедневным прилетом снарядов - на российскую территорию массово полезут укро-ДРГ. А заградительных/истребительных отрядов из местного населения - нет в помине", - негодует Гиркин.

Отметим, что на территории Харьковской области продолжаются ожесточенные бои. Как сообщил советник председателя ОП Украины Алексей Арестович, русские войска отошли от Харькова и кое-где отступили к границе.

Тем временем в американском Институте изучения войны прогнозируют, что ВСУ могут продвинуться к северо-востоку от Харькова, и, вероятно, в ближайшие недели выйдут к границе с Россией.

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