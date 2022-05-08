Контрнаступление от Харькова: ВСУ в ближайшие недели могут выйти к российской границе - ISW

Украинские силы продолжают отбивать наступление РФ.
ВСУ могут продвинуться к северо-востоку от Харькова, и, вероятно, в ближайшие недели выйдут к границе с Россией.
В новом отчете американского Института изучения войны по состоянию на утро, 7 мая, говорится, что украинские силы продолжают отбивать наступление РФ на Барвенково (юго-запад от Изюма), а россияне, похоже, отказались от попыток продвигаться прямо на юго-восток в сторону Славянска.
Аналитики также пишут, что ВСУ, вероятно, отбили дальнейшие российские атаки непосредственно к западу от Изюма в селах Заводы и Великая Камышеваха.
Украинское контрнаступление, вероятно, направлено на вытеснение русских войск из зоны артиллерийского поражения Харькова и выходом на границу с Россией – к Белгородской области.
Читайте такжеНа пленных больно смотреть: ВСУ разгромили оккупантов под ХарьковомВСУ заставляют российские подразделения, предназначенные для развертывания в других местах, передислоцироваться на Харьковское направление, чтобы остановить украинские атаки.
"Учитывая нынешние темпы продвижения украинских сил, россияне могут быть не в состоянии предотвратить выход ВСУ на границу с Россией, даже с дополнительным подкреплением... Украинское контрнаступление демонстрирует многообещающие возможности и может создать условия для дальнейших наступательных операций на северо-востоке Харьковщины", - говорится в отчете.
Напомним, 5 мая украинская армия с боем освободила село Шестаково под Харьковом, российский опорный пункт в селе был разгромлен.
На данный момент взято в плен 8 военнослужащих различных российских подразделений, в основном из состава 25-й мотострелковой бригады ВС РФ.