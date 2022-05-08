Контрнаступление от Харькова: ВСУ в ближайшие недели могут выйти к российской границе - ISW

ВСУ в ближайшие недели могут выйти к российской границе / Макс Левин

ВСУ могут продвинуться к северо-востоку от Харькова, и, вероятно, в ближайшие недели выйдут к границе с Россией.

В новом отчете американского Института изучения войны по состоянию на утро, 7 мая, говорится, что украинские силы продолжают отбивать наступление РФ на Барвенково (юго-запад от Изюма), а россияне, похоже, отказались от попыток продвигаться прямо на юго-восток в сторону Славянска.

Аналитики также пишут, что ВСУ, вероятно, отбили дальнейшие российские атаки непосредственно к западу от Изюма в селах Заводы и Великая Камышеваха.

Украинское контрнаступление, вероятно, направлено на вытеснение русских войск из зоны артиллерийского поражения Харькова и выходом на границу с Россией – к Белгородской области.

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"Учитывая нынешние темпы продвижения украинских сил, россияне могут быть не в состоянии предотвратить выход ВСУ на границу с Россией, даже с дополнительным подкреплением... Украинское контрнаступление демонстрирует многообещающие возможности и может создать условия для дальнейших наступательных операций на северо-востоке Харьковщины", - говорится в отчете.

Напомним, 5 мая украинская армия с боем освободила село Шестаково под Харьковом, российский опорный пункт в селе был разгромлен.

На данный момент взято в плен 8 военнослужащих различных российских подразделений, в основном из состава 25-й мотострелковой бригады ВС РФ.

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