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"Чудо" из СССР и РФ разлетается в щепки: ВСУ ударом из Javelin уничтожили танк врага на Донбассе

15 мая 2022, 19:56

Метким ударом армии Украины российский танк был отправлен на свалку.

Вражеский танк загорелся после удара по нему бойцов ВСУ с ПТРК Javelin / Скриншот видео Повернись живим

Бойцы сил обороны Украины в ходе боев с войсками России в Донецкой области уничтожили танк так называемой "второй армии мира" и отправили его на свалку. Меткий удар был нанесен из американского переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin.

На странице волонтеров Повернись живим в Facebook опубликовано видео, как украинские военные с К2 54-й Отдельной механизированной бригады во время боев в Донецкой области сокрушили российский танк.

Читайте такжеВСУ на Харьковщине гонят войска РФ к границе и готовятся освобождать другие территории – СинегубовУдар нанесли из ПТРК Javelin, который был поставлен США в рамках военной помощи. После меткого выстрела вспыхнул боекомплект машины.

"Украинские воины из К2 54 ОМБр в Донецкой области отправили танк "второй армии мира" на свалку. Благодаря точному выстрелу из американского противотанкового комплекса Javelin, вспыхнул боекомплект машины. Несколько секунд горения – и взрыв, не оставивший никакого шанса оккупантам. Согласитесь, просто приятно смотреть на то, как разлетается вдребезги "чудо" советского/российского ВПК", - подчеркивается в сообщении.

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ВСУ сокрушают войска РФ в Украине

В Луганской области в районе села Белогоровка на реке Северский Донец войска Украины нанесли крушащий удар по российским оккупационным военным подразделениям. Захватчики строили понтонную переправу и пытались пробраться на другой берег, чтобы окружить ВСУ. За несколько дней боев они понесли серьезные потери. Было уничтожено более 70 единиц российской военной техники.

Журналист Юрий Бутусов рассказал о подвиге 6-й роты 92-й бригады ВСУ в Харьковской области. После нападения России 24 февраля они столкнулись с российскими войсками в Старом Салтове и попали в окружение. Однако украинские бойцы не сдались, вступили в бой и победили. На следующий день, 25 февраля, они отбили наступление оккупантов на Харьков. В обоих случаев силы противника превосходили первоначальные возможности украинских войск.

В Николаевской области силы обороны Украины сбили российский военный самолет. В итоге от него осталась только куча металлолома. Стоимость уничтоженного самолета оценивается в 50 миллионов долларов США.

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