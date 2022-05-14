Бойцы ВСУ на Николаевщине уничтожили военный самолет ВВС России за 50 миллионов долларов

От дорогостоящего российского военного самолета осталась только куча металлолома.
Бойцы Вооруженных сил Украины в Николаевской области нанесли сокрушительный удар по еще одному российскому военному самолету. В итоге от него осталась только куча металлолома. Такой самолет стоит 50 миллионов долларов.
Украинский журналист Роман Бочкала в своем Telegram-канале опубликовал видео уничтоженного горящего самолета, который был сбит на Николаевщине.
"Так горят 50 миллионов...Военно-воздушных сил России. Долетались. Николаев – это сила!"- говорит автор видео.
Какой конкретно самолет удалось уничтожить украинским войскам, не указывается.
ВСУ громят войска России в Украине
В Луганской области в районе села Белогоровка на реке Северский Донец силы обороны Украины нанесли удар по войскам России, которые строили понтонную переправу, пытаясь перейти на другой берег реки и окружить ВСУ. За несколько дней боев вражеские подразделения понесли серьезные потери, а техника оккупантов оказалась в воде.
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Под Харьковом бойцы Вооруженных сил Украины ударом из шведского противотанкового гранатомета Карл Густав нанесли сокрушительный удар по новому российскому танку Т-90М Прорыв. Боевую машину оккупантов разбили военные 227-го батальона 127-й бригады Территориальной обороны.
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