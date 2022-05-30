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Угроза нового наступления РФ: глава ВА Киева назвал два опасных направления

30 мая 2022, 14:50

Россия от своей агрессивной цели овладеть всей территорией Украины не отказалась, предупредил Николай Жирнов.

война в украине, российская техника
Николай Жирнов оценил угрозу нового наступления РФ / генштаб ВСУ

Признаков формирования войск Российской Федерации к северу от украинской границы для нового наступления на Киев не наблюдается.

"Сейчас, если смотреть на Брянскую и Курскую области, то фактических признаков формирования войск мы не наблюдаем. Однако знаем, что Российская Федерация может также использовать и территории Беларуси", - заявил глава военной администрации столицы Николай Жирнов, информирует официальный портал Киева.

Он добавил, что Россия от своей агрессивной цели овладеть всей территорией Украины не отказалась.

"Киев как столица является приоритетной целью для захвата российскими войсками. Учитывая значительное количество человеческого и материально-технического ресурса, опасность повторного наступления остается", - добавил Жирнов.

"Мы понимаем, что для повторного наступления нужно создать крупную группировку войск, а для этого нужно время на подготовку личного состава, вооружения военной техникой и материально-техническими средствами. В сегодняшних условиях внезапно или за короткий срок этого осуществить невозможно", - отметил Жирнов.

По его словам, ежедневно пристально отслеживаются действия противника.

"И готовимся к его встрече: готовим рубежи и позиции в инженерном отношении, строятся оборонительные сооружения, определенная местность готовится для минировании, проводится подготовка войск с учетом накопленного опыта", - подчеркнул он.

"Угроза существует и будет существовать, пока мы не победим, однако Киев готовится дать надлежащий отпор врагу!"- заявил Жирнов.

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Ранее сообщалось о том, что бойцы Вооруженных сил Украины на юге Украины, на Херсонском и Запорожском направлениях, смогли продвинуться вперед в среднем на 8-10 км.

Об успешных действиях защитников Украины стало известно вечером в воскресенье, 29 мая.

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