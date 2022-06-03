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Притворилась мертвой: на Киевщине рашисты жестоко расстреляли 13-летнюю девочку, она чудом спаслась

3 июня 2022, 12:52

Оккупанты расстреляли автомобиль, в котором были родные 13-летней девочки. Она выбежала из машины и в этот момент рашисты открыли по ребенку автоматную очередь.

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На Киевщине тяжелораненый ребенок притворился мертвым и спасся от оккупантов / скриншот

Во время оккупации в Киевской области рашисты жестоко расстреляли автомобиль в Катюжанке, в котором были трое взрослых и ребенок. Почти все они погибли. Чудом выжила лишь 13-летняя Даша. Об этом сообщает полиция Киевской области.

Семья пыталась добраться домой. Они возвращались от крестной и ехали с одной улицы Катюжанки на другую. Гражданский автомобиль выехал на улицу, где было много российской техники. Оккупанты открыли по ним огонь с разных сторон. Стреляли из автоматического оружия.

"В конце февраля колонна российских военных зашла в Катюжанку. Девочка и ее родные пытались проехать домой, но оккупанты открыли огонь по машине. Отец и его жена погибли на месте, машина загорелась. Даша пыталась убежать, но оккупанты пустили автоматную очередь. Ребенка тяжело ранили", - говорится в сообщении.

Отец ребенка и жена погибли в автомобиле.

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Последнее фото погибшего отца девочки / Скриншот

Впоследствии она выбежала из автомобиля и скрылась за грузовиком. Все это время рашисты пытались застрелить ребенка. Она перебежала в другое место и спряталась за досками, где ее и нашли оккупанты. Девочка рассказывает, что оккупанты "подергали ее ногой", чтобы проверить жива она или нет. Именно тогда она сделала вид, что погибла.

Одна пуля попала ей в руку, другая – в бедро. Девочка была охвачена страхом на столько, что даже не почувствовала боли.

Впоследствии ее смогли доставить в больницу. Отца ребенка и его жену похоронили на кладбище. Сейчас девочка находится рядом с родной матерью и сестренкой.

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Напомним, ранее медики спасли конечности 15-летней Лизы Чернышенко, которая с простреленными ногами смогла вывести на автомобиле четырех раненых взрослых.

Девочка была вынуждена проехать около 30 километров по заминированной дороге. Ранения ног она получила во время "спасательной операции". Однако даже после этого, она нашла в себе силы, чтобы нажать на педаль газа. Медики были удивлены, что с таким ранением Лиза могла управлять автомобилем.

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