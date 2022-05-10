Первым словом было "Мамочка": во Львове чудом спасли 9-летнюю девочку с обломком в голове

9-летняя Софийка из Николаева пережила сложную операцию на мозге / OBOZREVATEL

Во Львове медики чудом спасли жизнь 9-летней Софии из Николаева. Во время обстрела родного города девочка была ранена обломком, который прошел через черепную коробку и мозг на 11 сантиметров вглубь. Об этом рассказал заведующий нейрохирургическим отделением больницы Св. Николая Первого модобъединения Львова Михаил Ловга, сообщает OBOZREVATEL.

Как оказалось, 4 апреля, когда Николаев обстреляли кассетными бомбами, Софийка и ее мама были на улице. Женщина попыталась закрыть девочку своим телом, однако обломок все же попал в голову ребенка.

9-летняя Софийка из Николаева пережила сложную операцию на мозге / OBOZREVATEL

После ранения девочка впала в кому, однако проснулась уже через два дня. Первым словом Софии стало "Мамочка".

"Ребенок к нам попал после тяжелой минно-взрывной травмы с повреждением доминирующего полушария (головного мозга – Главред). Сложность травмы заключалась в том, что входное отверстие было в лобном участке, а обломок этого взрывного предмета застрял в задней черепной ямке, то есть прошел через весь мозг и через ствол головного мозга. В такой ситуации большинство пациентов не выживают, а если выживают, то остаются в так называемом вегетативном статусе", - сказал Михаил Ловга.

Врач назвал чудом то, что после такой сложной операции девочка может разговаривать, контактировать, имея лишь незначительную слабость в правой ноге и правой руке.

Как сообщает издание, 9-летняя Софийка уже поет, смеется и пишет стихи о Путине. Вскоре она отправится в Нидерланды для дальнейшего лечения.

Напомним, ранее медики спасли конечности 15-летней Лизы Чернышенко, которая с прострелянными ногами смогла вывести на автомобиле четверых раненных взрослых.

Девочка была вынуждена проехать около 30 километров по заминированной дороге. Ранение ног она получила во время "спасательной операции". Однако даже после этого, она нашла в себе силы, чтобы нажать на педаль газа. Медики были удивлены, что с таким ранением Лиза могла управлять автомобилем.

Читайте такжеБлины от "тети Суп" и мало еды: спасенные из Азовстали рассказали, как они выживали в подземелье

Также мы рассказывали о том, как во время ракетного обстрела Одессы женщину спасла шапочка из фольги. Она пришла в салон красоты, чтобы покрасить волосы, а вышла с кучей осколков, застрявших в этой фольге.