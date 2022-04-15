Орки вновь обстреляли Николаев: пятеро погибших, разрушена "Новая почта"

Оккупанты обстреляли Николаев кассетными снарядами / t me mykolaivskaODA

Российские оккупанты в пятницу, 15 апреля, открыли огонь по Николаеву кассетными снарядами. В результате обстрела постадали пятнадцать человек, еще пятеро погибло, сообщает в Telegram председатель ОГА Виталий Ким.

В результате дневного обстрела были убиты пять гражданских людей, еще 15 - ранены.

Один из местных погиб в результате детонации снаряда, который он взял в руки.

"Пятый человек поднял снаряд, который перед этим не взорвался. Еще раз повторяю, не трогайте неизвестные предметы. Это бывает смертельно", - заявил Ким.

Также известно о том, что орки попали ракетой в отделение "Новой пошти" в Николаеве, сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Отмечается, что отделение полностью разрушено.

В результате обстрела 3 местных жителя получили ранения.

"Объясните мне, зачем стрелять дорогой ракетой в гражданское отделение Новой пошти? Они думают мы там хороним военных? Мы Новой поштою передаем снаряды? Запугивание?",- написал Ким.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

Читайте также: