Оккупанты превращают Мариуполь в "трудовой лагерь": люди работают за еду

Оккупанты превращают Мариуполь в "трудовой лагерь" / t.me/mariupolrada

Российские оккупанты превращают Мариуполь в большой "трудовой лагерь". Жители города могут получить еду только после того, как отработают на разборе завалов, сообщает Мариупольский городской совет.

"Стало известно об очередном нововведении оккупантов. Теперь жители могут получить еду, если отбудут трудовую повинность на разборе завалов", - говорится в Telegram горсовета.

Захватчики удерживают население Мариуполя в заложниках. Кроме того, оккупанты постепенно превращают город в один большой "трудовой лагерь".

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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