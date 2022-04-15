Оккупанты расстреляли эвакуационные автобусы в Харьковской области, много жертв

В результате обстрела погибли семь человек, еще 27 - получили ранения.
14 апреля в Харьковской области российские оккупанты обстреляли эвакуационные автобусы вблизи пгт Боровая.
Как сообщил пресс-секретарь Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко, есть жертвы.
"Точное количество погибших и пострадавших, обстоятельства и маршруты автобусов устанавливаются. По предварительным данным на этот момент, до 10 человек погибли в результате обстрела, еще до 30 — ранены", — сообщил пресс-секретарь Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.
Позже появилось уточнение, что в результате обстрела погибли семь человек, еще 27 - получили ранения.
По данным правоохранителей, эвакуационные автобусы попади под обстрелы российской армии в пгт. Боровая Изюмского района 14 апреля.
Пресс-служба Харьковской областной прокуратуры показала фото обстрела.
Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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