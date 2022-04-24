УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Спасла шапочка из фольги": одесситка рассказала, как чудом уцелела во время ракетного удара оккупантов

24 апреля 2022, 13:43

Девушка говорит, что удар российскими ракетами настиг ее, когда она пришла в салон красоты, чтобы пройти через довольно длительную процедуру покраски волос.

Одесситка
Одесситка рассказала, как чудом уцелела во время ракетного удара оккупантов / скриншот из видео

В Одессе горожанке, которая совершала косметические процедуры в одном из салонов красоты, спасла жизнь шапочка из фольги. Об этом сама пострадавшая рассказала на видео.

"Сегодня мы с девочками решили навести красоту. И именно в нашу парикмахерскую прилетела ракета. Спасибо тебе, русский мир. Меня вообще спасло стечение обстоятельств. Мы только закончили покраску. Я была в этой смешной шапочке из фольги, села в кресло-кокон. И когда я слышу этот свист, который приближается, я просто в этот кокон вжалась. Как бы это смешно не звучало, а эта шапочка из фольги смешная, она меня спасла. Я когда снимала эту фольгу, мы столько осколков вытрясли", ‒ говорит девушка.

Читайте также"Для меня Одесса - это мой отец": рашисты разбомбили Одессу на годовщину смерти папы Славы Каминской

Ракетный удар по Одессе

Оккупанты 23 апреля нанесли ракетный удар по Одессе. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что ПВО сбила несколько вражеских ракет, что также подтверждают и местные. Минимум одна из ракет упала и взорвалась. Один из местных сгорел в своей машине во дворе одного из домов.

Оперативное командование "Юг" заявило о вероятности повторного ракетного удара.

Группировка ПВО воздушного командования "Юг" с 14:00 до 15:00 вела боевые действия по уничтожению крылатых ракет врага.

Ракеты были запущены самолетами стратегической авиации ТУ-95. Были уничтожены два вражеских снаряда и два беспилотника, которые предположительно осуществляли коррекцию полета. Отмечается, что две ракеты поразили военный объект и 2 в жилые дома.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о 5 погибших и 18 раненых, среди погибших трехмесячный ребенок.

Другие новости:

Автор: Егор Бунин
viber
новости Украины новости Одессы
Реклама
Популярное
Заворотнюк, которая выехала в Дубай, засняли полураздетую на пляжеЗаворотнюк, которая выехала в Дубай, засняли полураздетую на пляже Надя Дорофеева впервые рассказала про развод с Дантесом, а он пожелал ей найти свою любовьНадя Дорофеева впервые рассказала про развод с Дантесом, а он пожелал ей найти свою любовь Рождение наследника Путина: появился неожиданный прогноз о конце войны и развале РФРождение наследника Путина: появился неожиданный прогноз о конце войны и развале РФ РФ готовит новые огневые удары: в Минобороны назвали главные направленияРФ готовит новые огневые удары: в Минобороны назвали главные направления Зеленский жестко ответил на ракетный обстрел Одессы и заявил о новых жертвахЗеленский жестко ответил на ракетный обстрел Одессы и заявил о новых жертвах
Поддержите Главред

Последние новости

14:05

В Сибири - масштабные лесные пожары: их некому тушить, военных пожарных отправили в Украину

13:54

Подоляк перечислил "достижения второй армии мира" в войне против Украины

13:47

Путин уже забыл о "народе Донбасса", а мир скоро забудет о россиянахмнение

13:43

"Спасла шапочка из фольги": одесситка рассказала, как чудом уцелела во время ракетного удара оккупантов

13:23

Сбитому под Черниговом путинскому пилоту объявили о подозрении: вплоть до пожизненного

Реклама
13:23

До 2027 года Евросоюз планирует отказаться от поставок российского газаВидео

13:22

Ведущий Холостячки Решетник умилил кадрами с тремя сыновьями и красавицей женой

12:52

На Пасху оккупанты убили двоих детей в Донецкой областиВидео

12:42

Почему Владимир Зеленский носит обручальное кольцо на среднем пальце - в СМИ раскрыли секрет гаранта

12:25

"Ребенок-солдат" Путина погиб в Украине: итальянские СМИ написали слезливую статью об оккупанте РФ

11:53

В Мариуполе снаряд оккупантов убил мужчину, направлявшего российские "Грады" на жилые массивы в 2015 году

11:52

Свинья и собака: Стас Боклан посвятил сатирическую сказку российски солдатамВидео

11:28

Россия на грани: почему судьба режима Путина решится до 9 маямнение

11:15

Моральный дух и боевая эффективность оккупантов падают – британская разведка

10:52

"Иглой" бойцы ВСУ разложили на молекулы три вражеских вертолета

10:50

Есть даже пленные: Арестович раскрыл детали уничтожения оккупантов, творивших зверства в БучеВидео

10:30

Гороскоп на завтра, 25 апреля 2022: Тельцам – конфликты, Львам – успех, Козерогам – важные известия

10:28

Могут ударить по США и Европе: РФ планирует развернуть ракеты Сармат в Сибири

09:55

Оккупанты накрыли ракетами Луганщину и Днепропетровщину - много погибших и раненых

09:51

Лунный календарь на неделю 25 апреля – 1 мая: самые благоприятные и опасные дни

Реклама
09:37

Глава МИД Австрии выступил против членства Украины в ЕС

09:16

Крах уже близко: как войной в Украине Россия навсегда отогнала от себя всех союзниковмнение

08:59

У Украины есть лишь два выхода: Арестович назвал возможные сценарии завершения войны

08:54

"Путин верит в числа и даты": историк предупредил Украину о маниакальных планах Кремля к 9 маяВидео

08:20

Оккупанты подтянули к границе Искандеры и строят понтонные переправы

07:50

ВСУ освободили 8 населенных пунктов на Херсонщине и уничтожили более 70 оккупантов

07:07

Достанет авиация и Точки-У: Арестович оценил возможность ударить по Крымскому мостуВидео

06:40

"Хочется кричать": в Одессе российская ракета убила молодую девушку и ее 3-мясячную дочь

06:29

Жест отчаяния Москвы, или Что стоит за письмом немцев о капитуляции Украинымнение

05:00

ВСУ от Харькова до Херсона могут нанести крушащий удар по армии РФ – врага ждет операция "Цитадель"Видео

04:30

Россия угрожает химическим оружием в Одессе и обвиняет Украину

04:10

Украину атакуют грозы и опасное явление после ПасхиВидео

03:37

Военный эксперт пояснил, почему волна наступления оккупантов может затянуться

03:07

Ольга Сумская предрекла Украине победу: актриса увидела неопровержимый знак

02:35

"Прогнозы не очень хорошие": на Зеленского готовят покушение, таролог назвала сроки

02:03

Поздравления с Пасхой: душевные картинки и открытки к светлому празднику

01:37

Будет как в СССР и Северной Корее: экономист описал будущее россиян после объявления дефолта

01:04

Пасха 2022: онлайн-трансляция богослужений из храмов УкраиныВидео

00:51

Приметы на 24 апреля: что нельзя делать на Пасху и как не попасть в бедуВидео

00:29

Зеленский пообщался с Джонсоном о гарантиях безопасности и России

Реклама
00:28

Россия выпустила по Украине большую часть своего ракетного арсенала - ЗеленскийВидео

00:08

Оккупанты намерены провести колонны украинских военнопленных на параде 9 мая - АрестовичВидео

00:05

"Боятся даже мертвых": орки уничтожили одно из кладбищ в Одессе

23 апреля, суббота
23:43

"Парень вышел в магазин и остался без семьи": жуткие подробности ракетного удара по ОдессеВидео

23:22

Выбирайте простую еду: как нужно питаться в условиях войны

23:11

Война в Украине это месть Путина и чинов КГБ за тихую смерть империи СССР - The Economist

22:47

"Для меня Одесса - это мой отец": рашисты разбомбили Одессу на годовщину смерти папы Славы Каминской

22:37

Как привлечь деньги на Пасху: простые приметы, которые должен сделать каждый 24 апреляВидео

22:27

"Мы адекватные люди": Зеленский высказался о возможности применения ядерного оружия

22:18

Президент Зеленский рассказал, что бы сказал Путину при встречеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять