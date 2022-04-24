"Спасла шапочка из фольги": одесситка рассказала, как чудом уцелела во время ракетного удара оккупантов

Одесситка рассказала, как чудом уцелела во время ракетного удара оккупантов / скриншот из видео

В Одессе горожанке, которая совершала косметические процедуры в одном из салонов красоты, спасла жизнь шапочка из фольги. Об этом сама пострадавшая рассказала на видео.

"Сегодня мы с девочками решили навести красоту. И именно в нашу парикмахерскую прилетела ракета. Спасибо тебе, русский мир. Меня вообще спасло стечение обстоятельств. Мы только закончили покраску. Я была в этой смешной шапочке из фольги, села в кресло-кокон. И когда я слышу этот свист, который приближается, я просто в этот кокон вжалась. Как бы это смешно не звучало, а эта шапочка из фольги смешная, она меня спасла. Я когда снимала эту фольгу, мы столько осколков вытрясли", ‒ говорит девушка.

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Ракетный удар по Одессе

Оккупанты 23 апреля нанесли ракетный удар по Одессе. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что ПВО сбила несколько вражеских ракет, что также подтверждают и местные. Минимум одна из ракет упала и взорвалась. Один из местных сгорел в своей машине во дворе одного из домов.

Оперативное командование "Юг" заявило о вероятности повторного ракетного удара.

Группировка ПВО воздушного командования "Юг" с 14:00 до 15:00 вела боевые действия по уничтожению крылатых ракет врага.

Ракеты были запущены самолетами стратегической авиации ТУ-95. Были уничтожены два вражеских снаряда и два беспилотника, которые предположительно осуществляли коррекцию полета. Отмечается, что две ракеты поразили военный объект и 2 в жилые дома.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о 5 погибших и 18 раненых, среди погибших трехмесячный ребенок.

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