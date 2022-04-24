"Хочется кричать": в Одессе российская ракета убила молодую девушку и ее 3-мясячную дочь

Валерии было 27 лет.
Жертвами ракетного удара по Одессе, который произошел 23 апреля, стали 8 человек. Среди них молодая мама Валерия Глодан и ее трехмесячная дочь. Вместе с ней погибла и мать женщины.
Валерии было 27 лет. Она изучала журналистику в Одесском университете имени Мечникова. Работала бренд-менеджером и пиарщицей.
"Родные мои, Царство небесное! Вы в наших сердцах!", — написал муж Валерии Юрий в Facebook после их смерти.
Друзья и родные погибшей тепло отзываются о ней на страницах в социальных сетях. Украинцы оставили много участливых комментариев.
"Светлая память. Невероятное горе сегодня пришло в Одессу", "У меня нет слов, чтобы выразить все свои соболезнования, но молюсь. Мое сердце сейчас с вами", "Это страшная боль. Это ужас. Нет слов и советов.... Хочется кричать", - писали украинцы в сети.
Напомним в результате ракетного удара по Одессе поврежден военный объект и два жилых дома. Атака происходила с самолетов Ту-95 из акватории Каспийского моря.
Силы противовоздушной обороны оперативного командования "Юг" отражали ракетную атаку российских оккупантов. Крылатые ракеты типа Х555 или Х101 были запущены самолетами Ту-95 из Каспийского моря. ПВО удалось сбить две из них, а также два вражеских беспилотника. Последние корректировали обстрел города.
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