"Похоронили женщину, а в ее могилу попала бомба": супруги из Луганщины рассказали о побеге из ада

На фото: последствия обстрела оккупантами одного из населенных пунктов на Донбассе/ Facebook ООС; Алёна Воробьёва

Восемь лет война "дышала им в спины", тянула свои страшные щупальца к их домам, а когда, наконец, подобралась еще ближе – заставила бежать за 700 километров от дома.

Ирина и Александр жили в поселке городского типа Нижнее Луганской области, которое с 2014 года было на самой линии фронта. За все эти годы они уже привыкли, что опасность совсем рядом. Но настоящий ад начался с 24 февраля.

"В 5 часов утра начали бить по поселку. Мы с первого дня знали, что нужно прятаться в подвал. Потому что бомбы падали рядом, вот прямо рядом", – рассказал Александр журналистам Главреда.

Мужчина вспоминает, что на протяжении этих восьми лет обстрелы были хаотичными. Но с началом широкомасштабного вторжения России всё кардинально изменилось. Оккупанты запускали такие снаряды, что ночь становилась, как день, и били практически всем, что было под руками.

"Рядом поселок Светличное (Нижнее-1 – ред.) – оно разбито просто вдребезги. И они бьют напрямую по домам, по людям. Вот берут какую-то улицу и стреляют из минометов от первого дома по второму, третьему и дальше", – рассказывает местный житель.

Ирина и Александр еле выжили в поселке, который масштабно обстреливали российские оккупанты/ Алёна Воробьёва

Людей спасали только подвалы. Как только они слышали первый звук выстрела, сразу бежали туда. И уже даже научились различать на слух, из какого оружия оккупанты отправляют им свои "кровавые подарки".

"Мы уже знали, где Град бьет, где миномет, а где танк. Даже девушки, которые и понятия не имели, как оно что называется, уже различали. Когда самолет летит, то мы уже не прячемся, потому что знаем, что у него есть своя цель. А как бьет миномет – то надо прятаться, потому что это бьет именно по людям, это именно на нас летит", – говорит Александр.

"Похоронили женщину, а на следующий день в ее могилу попала бомба"

Когда на их улице умерла одна женщина, хоронить ее пришлось прямо под обстрелами. На кладбище невозможно было отнести, поэтому похоронили на огороде.

"Муж похоронил на огороде за домом, а на следующий день бомба попала как раз на ее могилку. А в Светличном трупы лежали прямо в подъездах. Никто не забирал", – говорит Ирина.

"Снаряд попал в автомобиль возле нас – мы чудом выжили"

Однажды Ирина с соседкой едва не погибли, когда вражеский снаряд попал в соседский автомобиль. Женщины каким-то чудом за считанные минуты отошли с того места, где их ждала смерть.

"Мы же думали той машиной выехать из села. Стояли возле нее, и только отошли, буквально за три минуты эта машина взрывается. А если бы мы там стояли – нас уже не было бы. Господь нас отвел от этой машины", – вспоминает женщина.

В Нижнем из-за российских обстрелов не осталось практически ни одного целого дома/ Скрин из видео

Уже с первыми обстрелами в доме супругов взрывной волной выбило все окна. Сначала Ирина и Александр закрывали их пленкой, однако такая конструкция продержалась ровно до первой следующей бомбы, которая упала неподалеку. Дальше пришлось заслонять окна просто тряпками.

"У соседки муж с инвалидностью, мы вывозили его на тачке"

Супруги с соседями долгое время не могли покинуть деревню. Главной дорогой выбираться было страшно – ее обстреливали, идти обходными тоже не решались. Но оставаться под обстрелами уже больше не могли. Поэтому собрались и отправились по дороге пешком.

"Мужа соседки, у которого есть инвалидность, мы посадили в железную тачку и так тащили", – рассказывает Ирина.

К счастью, именно тогда селом ехал волонтер, который вывозил других людей. Он подобрал супругов с соседями и подвез их в Лисичанск, а уже оттуда они смогли выехать в более безопасное место.

Последствия обстрела оккупантами одного из населенных пунктов на Донбассе/ Facebook ООС

Деревню уже на тот момент было не узнать – там не оставалось практически ни одного целого дома. Некоторые дома задело частично – там посыпались шифер и стекло, повылетали части стен. А от тех, в которые прямым попаданием влетели снаряды, остались только руины.

"Вы представляете, что такое, когда снаряд прямо в дом падает? Что с домом делается? Ничего, просто развалина, завалило вот так и всё", – описывает Александр.

Покидая деревню, супругам пришлось оставить всё, что они наживали годами.

"Бросили, всё бросили. Собаку, кроликов, кур. Всё, что держали в хозяйстве, всё что наживали...", – с грустью в голосе говорит Александр.

Справка. Поселок городского типа Нижнее расположен в Северодонецком районе Луганской области. Сейчас там продолжаются бои между Вооруженными силами Украины и российскими оккупантами. В сводке Генштаба ВСУ от 18 мая сообщали, что оккупанты совершали штурмовые действия в районе Нижнего, однако их попытки не увенчались успехом.

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