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"Нужно строить линии обороны": Жданов оценил риски повторного наступления РФ на Киев, Сумы и Чернигов

31 мая 2022, 15:04

Эксперт считает что в ближайшее время еще одной атаки в данных областях не стоит.

Жданов оценил риски повторного наступления РФ на Киев, Сумы и Чернигов / УНИАН

Военный эксперт Олег Жданов оценил вероятность повторного наступления российских войск на Киев Сумы, Чернигов и Харьков.

В комментарии "ТСН" он пояснил, что повторения февральского сценария ждать не стоит, так как в РФ недостаточно живой силы для полномасштабного наступления.

"Во-первых, я спрошу тех, кто говорит, что завтра будет наступление на Киев, я спрошу: чем они будут наступать? Где еще одна группировка в 170-200 тысяч на границе, которая была бы способна осуществить наступательную операцию на такую глубину аж до Киева?" – отметил Жданов.

При этом Жданов согласен, что перестраховаться нужно, укрепив государственную границу.

Читайте такжеУкраина должна принять требования Путина: Берлускони призвал Европу надавить на Киев"Я полностью соглашаюсь с тем, что нужно строить линии обороны инженерных сооружений и создавать минные поля вдоль границы с РФ. Или вдоль границы на угрожающих направлениях, где вероятность продвижения противника высокая", - отметил Жданов.

Грозит ли Киеву новое наступление РФ

Ранее российские оппозиционные журналисты узнали, что в Кремле не отказались от идеи захватить Киев - там снова начали обсуждать такие планы. При этом Россия хочет закончить войну против Украины к осени этого года. У Путина на два разных варианта развития событий

Но глава военной администрации столицы Николай Жирнов говорит, что признаков формирования войск Российской Федерации к северу от украинской границы для нового наступления на Киев не наблюдается.

"Сейчас, если смотреть на Брянскую и Курскую области, то фактических признаков формирования войск мы не наблюдаем. Однако знаем, что Российская Федерация может также использовать и территории Беларуси", - пояснил Жирнов.

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