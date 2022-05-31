"Нужно строить линии обороны": Жданов оценил риски повторного наступления РФ на Киев, Сумы и Чернигов

Эксперт считает что в ближайшее время еще одной атаки в данных областях не стоит.
Военный эксперт Олег Жданов оценил вероятность повторного наступления российских войск на Киев Сумы, Чернигов и Харьков.
В комментарии "ТСН" он пояснил, что повторения февральского сценария ждать не стоит, так как в РФ недостаточно живой силы для полномасштабного наступления.
"Во-первых, я спрошу тех, кто говорит, что завтра будет наступление на Киев, я спрошу: чем они будут наступать? Где еще одна группировка в 170-200 тысяч на границе, которая была бы способна осуществить наступательную операцию на такую глубину аж до Киева?" – отметил Жданов.
При этом Жданов согласен, что перестраховаться нужно, укрепив государственную границу.
Читайте такжеУкраина должна принять требования Путина: Берлускони призвал Европу надавить на Киев"Я полностью соглашаюсь с тем, что нужно строить линии обороны инженерных сооружений и создавать минные поля вдоль границы с РФ. Или вдоль границы на угрожающих направлениях, где вероятность продвижения противника высокая", - отметил Жданов.
Грозит ли Киеву новое наступление РФ
Ранее российские оппозиционные журналисты узнали, что в Кремле не отказались от идеи захватить Киев - там снова начали обсуждать такие планы. При этом Россия хочет закончить войну против Украины к осени этого года. У Путина на два разных варианта развития событий
Но глава военной администрации столицы Николай Жирнов говорит, что признаков формирования войск Российской Федерации к северу от украинской границы для нового наступления на Киев не наблюдается.
"Сейчас, если смотреть на Брянскую и Курскую области, то фактических признаков формирования войск мы не наблюдаем. Однако знаем, что Российская Федерация может также использовать и территории Беларуси", - пояснил Жирнов.
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