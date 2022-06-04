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"Дон-дон, посчитай своих бойцов в Северодонецке": Гайдай отреагировал на "сказки" Кадырова

4 июня 2022, 13:38

Глава Луганщины посоветовал Кадырову посчитать бойцов "тик-ток войска", которые "захватили" Северодонецк.

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Гайдай отреагировал на ложь Кадырова / пресс-служба президента, РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров нагло заявил, что Северодонецк в Луганской области находится под контролем российских войск, а украинская власть якобы сбежала из области. Глава Луганщины Сергей Гайдай отреагировал на лживые заявления и рассказал, какова на самом деле ситуация в области.

Гайдай записал видео на фоне стелы с надписью Лисичанск и посоветовал Кадырову посчитать, сколько бойцов осталось в его "тик-ток войсках". Он добавил, что украинские военные лично "передают привет" кадыровцам в Северодонецке.

"Дон-дон, заканчивай врать. Ты это можешь делать только престарелому больному деду, а не нам. Лучше после боя в Северодонецке посчитай своих бойцов - у тебя там не хватает", - сказал Гадай.

Своим обращением Гайдай также дал понять, что власть не сбежала, а постоянно работает.

Напомним, ранее Сергей Гайдай рассказал о том, какие потери несет российская армия в боях за Северодонецк. Они потеряли много техники и личного состава, в том числе и кадыровцев.

"Русневая армия гибнет в областном центре, как мухи — у них значительные потери как среди убийц, так и в технике", - добавил Гайдай.

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Ранее сообщалось о том, что враг пытается установить полный контроль над населенным пунктом Северодонецк и окружить подразделения Сил обороны.

Впоследствии Вооруженные Силы Украины сумели отвоевать новые позиции в Северодонецке Луганской области. ВСУ сумели отбить у врага 20% Северодонецка. Российские оккупанты контролируют около половины города.

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Как сообщалось ранее, аналитики Института изучения войны считают, что российские войска, скорее всего, растратят свой наступательный потенциал в боях за Северодонецк. Оккупантам может не хватить сил на захват Донецкой области.

Другие новости:

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