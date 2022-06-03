Бои под Северодонецком: ВСУ отбросили оккупантов от двух населенных пунктов

ВСУ не позволили врагу захватить 2 населенных пункта на Луганщине / Фото Reuters

На Северодонецком направлении в Луганской области ЗСУ заставили российских оккупантов отойти от двух населенных пунктов.

Об этом рассказал спикер Министерства обороны Александр Мотузяник во время брифинга в Медиацентре Украина-Укринформ.

По его словам, враг сосредоточился на попытках окружить защитников Украины в районах Северодонецка и Лисичанска.

"Украинские войска свели на нет попытки российских оккупантов захватить поселки Метелкино и Белогоровка. Враг понес потери и отошел. По состоянию на утро противник при поддержке авиации ведет штурмовые действия в жилых кварталах центральной части Северодонецка, при этом тоже несет потери. В настоящее время активные бои продолжаются", — сообщил он.

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Ранее сообщалось о том, что враг пытается установить полный контроль над населенным пунктом Северодонецк и окружить подразделения Сил обороны.

На Донецком направлении противник при поддержке огня артиллерии и минометов проводит активные штурмовые действия.

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