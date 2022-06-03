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Журналисты Reuters попали под обстрел возле Северодонецка

3 июня 2022, 23:20

Reuters не удалось сразу установить личность водителя, которого боевики дали агентству для поездки.

обстрел, ракета, война в Украине
На Донбассе обстреляли журналистов / Фото УНИАН

На Донбассе в районе Северодонецка под обстрел попали журналисты Reuters, которые ехали на машине пророссийских боевиков.

По информации Reuters, фотограф Александр Ермоченко и оператор Павел Климов направлялись из Рубежного в Северодонецк в автомобиле, который им предоставили оккупационные силы. В результате обстрела погиб водитель, а журналисты получили ранения.

Reuters не удалось сразу установить личность водителя, которого боевики дали агентству для поездки. Министерство обороны Украины не ответило на телефонный звонок с просьбой прокомментировать инцидент.

Ермоченко и Климов были доставлены в больницу в Рубежном, где им была оказана первая помощь: у Ермоченко - небольшое осколочное ранение, у Климова - перелом руки.

"Reuters выражает свои глубочайшие соболезнования семье водителя в связи с их потерей", - говорится в заявлении.

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Война в Украине

По данным генштаба ВСУ по состоянию на 2 июня, потери России в Украине составили 30850 человек личного состава.

Как сообщал Главред, защитники Украины разбили батальонную тактическую группу армии РФ, которая пыталась наступать в районе села Ингулец на Херсонщине. Там оккупанты потеряли десятки единиц техники и не менее сотни человек убитыми.

2 июня в РФ официально подтвердили ликвидацию бойцами ВСУ в Луганской области летчика и генерал-майора русских оккупантов Канамата Боташева.

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