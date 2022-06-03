"Россия надеется на затяжную войну": Ермак предупредил о решающей битве

Ермак отметил, что начинается новая фаза войны.
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что за 8 лет войны на востоке Украина получила прививки. Приобретала опыт, избавлялась от иллюзий и готовилась к любому развитию событий.
"Именно поэтому ВСУ не позволили россиянам захватить нашу столицу и сейчас контрнаступают, постепенно освобождая украинские территории от россиян. И это продолжится, пока мы не вернем все, что принадлежит Украине", - написал Ермак в Telegram.
Он также отметил, что начинается новая фаза войны. Враг пытается изменить тактику как на поле боя, так и на дипломатическом и экономическом фронтах.
"Россия надеется на затяжную войну, и думает победить нас путем собственных ресурсов и количества людей. Но здесь будет так же как и с планом "взятие Киева за три дня" в феврале - у них ничего не получится", - добавил руководитель ОП.
По его словам, впереди еще будут решающие битвы. Поэтому нам нужно единство, должны работать на победу. Она ближе с каждым днем.
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Война в Украине
2 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ежедневно в боях на Донбассе гибнут до 100 людей и около 500 получают ранения.
Как подчеркнул он в ходе международного форума по безопасности GLOBSEC, на Харьковском направлении у ВСУ есть "мощные шаги вперед", а "на востоке нашего государства – очень сложная ситуация".
Ранее премьер Денис Шмыгаль заявил о том, что количество гражданских жертв в результате войны России против Украины в десятки раз превышает число жертв среди военных.
Он добавил, что число погибших мирных жителей Украины свидетельствует о военных преступлениях российской армии.
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