"Россия надеется на затяжную войну": Ермак предупредил о решающей битве

Андрей Ермак / УНИАН, Офис президента

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что за 8 лет войны на востоке Украина получила прививки. Приобретала опыт, избавлялась от иллюзий и готовилась к любому развитию событий.

"Именно поэтому ВСУ не позволили россиянам захватить нашу столицу и сейчас контрнаступают, постепенно освобождая украинские территории от россиян. И это продолжится, пока мы не вернем все, что принадлежит Украине", - написал Ермак в Telegram.

Он также отметил, что начинается новая фаза войны. Враг пытается изменить тактику как на поле боя, так и на дипломатическом и экономическом фронтах.

"Россия надеется на затяжную войну, и думает победить нас путем собственных ресурсов и количества людей. Но здесь будет так же как и с планом "взятие Киева за три дня" в феврале - у них ничего не получится", - добавил руководитель ОП.

По его словам, впереди еще будут решающие битвы. Поэтому нам нужно единство, должны работать на победу. Она ближе с каждым днем.

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Война в Украине

2 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ежедневно в боях на Донбассе гибнут до 100 людей и около 500 получают ранения.

Как подчеркнул он в ходе международного форума по безопасности GLOBSEC, на Харьковском направлении у ВСУ есть "мощные шаги вперед", а "на востоке нашего государства – очень сложная ситуация".

Ранее премьер Денис Шмыгаль заявил о том, что количество гражданских жертв в результате войны России против Украины в десятки раз превышает число жертв среди военных.

Он добавил, что число погибших мирных жителей Украины свидетельствует о военных преступлениях российской армии.

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