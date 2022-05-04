Ермак резко отреагировал на самый мощный ракетный обстрел Украины с начала войны

Андрей Ермак / Офис президента

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак высказался о массовом ракетном обстреле российскими оккупантами по разным областям 3 мая и отметил, что такими атаками Кремль пытается помешать нашему государству получать помощь с вооружением от стран Запада.

В Telegram-канале глава Офиса президента подчеркнул, что новое оружие для украинских военных все равно продолжает поступать.

"Россия очень хочет ракетами остановить западную помощь, наше новое и мощное оружие. Но не остановит. Все будет", - говорится в публикации.

Напомним, вечером, 3 мая, Украина подверглась самой мощной ракетной атаке с начала войны.

Россияне нанесли удары по Львовской, Закарпатской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской и еще ряду областей.

Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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