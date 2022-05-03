Во Львове прогремели мощные взрывы, которые слышали в центре города

Во Львове прогремели мощные взрывы / Facebook

Во Львове вечером 3 мая прогремели четыре мощных взрыва. Пока неизвестно, что именно произошло, но в городе объявлена воздушная тревога, сообщает РБК-Украина.

Во Львове была слышна серия из пяти взрывов. Слышно было и в центре.

Взрывы в городе подтвердил и мэр Андрей Садовой.

После ударов по городу в некоторых районах нет электричества

Также российские оккупационные войска нанесли ракетные удары по территории Львовской области. Куда именно попали российские ракеты, пока неизвестно, сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"По предварительной информации, по Львовской области нанесли ракетные удары. Оставайтесь в укрытиях", - сообщил глава области.

Война России против Украины

Заместитель командующего войсками Центрального восточного округа РФ Рустам Миннекаев ранее сказал о том, что войска России собрались захватить Донецкую с Луганской области, южные регионы Украины и пробить коридор в оккупированный Крым. Такие задачи оккупанты ставят в ходе "второй фазы" своей войны против Украины.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович утверждает, что армия Украины в середине июня может пойти в наступление на оккупационные войска России. До конца мая-начала июня украинские войска должны получить тяжелое вооружение от западного мира. Оружие должно изменить баланс сил на определенных участках фронта.

По мнению Арестовича, если ВСУ остановят оккупационные военные подразделения в направлении Херсона и Гуляйполя, захватчики РФ будут вынуждены перейти в оборону. Продвижения вражеских войск по территории украинского государства уже замедлилось.

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