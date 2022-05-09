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Кадыровские тиктокеры вступили в "бой" с деревьями в лесу

9 мая 2022, 07:38

"Кадыровец" стрелял даже не из одного автомата, а из двух. В пустоту он выстрелял две обоймы, а в ответ не прозвучало ни одного выстрела.

"Кадыровец" вступил в "бой" с лесом / скриншот

"Кадыровцы" сняли очередное постановочное видео. На кадрах боец "TikTok-войска" ожесточенно обстреливает деревья.

Видео попало в Сеть. Судя по всему, в лесу никого не было кроме самого боевика Рамзана Кадырова и оператора, который его снимал.

"Кадыровец" стрелял даже не из одного автомата, а из двух. В пустоту он выстрелял две обоймы, а в ответ не прозвучало ни одного выстрела.

Отметим, это уже не первое постановочное видео, которое публикуют боевики Кадырова - они "воевали" со светофором, пустым домом и другими неодушевленными предметами.

Как сообщал Главред, глава Чечни Рамзан Кадыров оконфузился в Сети. По его сообщению, кадыровцы якобы "освободили от нацистов" село Светличное в Луганской области. Интересно, что это село с 2014 года находится под контролем так называемой "ЛНР" и уже 8 лет туда не ступала нога ВСУ.

Ранее Кадыров собирался "захватывать" Киев и "освобождать Луганск и Донецк". Эти города, как известно, находятся под контролем РФ с 2014 года.

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