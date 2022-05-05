"Дон" Кадыров опозорился в Сети: тикток-войска "освободили" село, которое 8 лет оккупировано

Кадыровцы / Радио Свобода

Глава Чечни Рамзан Кадыров в очередной раз оконфузился в Сети. По его сообщению, кадыровцы якобы "освободили от нацистов" село Светличное в Луганской области.

На кадрах видно, как тиктокеры Кадырова изучают карту, планируют "спецоперацию" по освобождению села от ВСУ, а затем с автоматами пробираются по дороге села с флагом Чечни.

"Итоги дня спецоперации в Луганском направлении: полностью освобожден населенный пункт Светличное. Благодаря слаженным действиям чеченских бойцов стало возможным взятие под абсолютный контроль очередной территории, где промышляли бандиты. Сейчас в Светличном завершается зачистка. Более того, наши спецподразделения населённого пункта – поселки Нижнее. Это отличные результаты работы, которую наши бойцы выполнили очень грамотно" - написал Кадыров.

Он добавил, что следующим этапом на освобожденных территориях будут проведены гуманитарные мероприятия, чтобы максимально быстро восстановить нормальную жизнь.

Кадыров похвалил своих бойцов за успешно выполненное задание.

Вот только дон-дона высмеяли в Сети. Информация, которую Кадыров преподнес как великую победу, только всех рассмешила.

Село Светличное Луганской области с 2014 года находится под контролем так называемой "ЛНР" и уже 8 лет туда не ступала нога ВСУ.

Читайте такжеКадыров пообещал Путину убить Зеленского - СНБО

Напомним, ранее сообщалось о том, что во время планирования вторжения в Украину лидер Чечни Рамзан Кадыров пообещал российскому диктатору Владимиру Путину ликвидировать Владимира Зеленского.

"По поводу ликвидации нашего высшего руководства. План получил 3 февраля Кадыров при посещении Путина. На этой встрече был согласован план ликвидации нашего президента и Кадыров брал на себя обязательство, что его группировка это сделает", - рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Читайте также: